Un Posto al Sole, anticipazioni dal 25 al 29 novembre. Diego inizia a ricordare frammenti dell’incidente e risale al vero colpevole. Alberto viene incastrato da Roberto.

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di un posto al sole, dal 25 al 29 novembre. In queste puntate vedremo Diego protagonista con nuovi eventi legati all’incidente di Aldo Leone.

Inizialmente vedremo il ragazzo alle prese con il nuovo lavoro, evento che farà molto preoccupare Raffaele. Poi vedremo il ragazzo iniziare a ricordare piccoli frammenti della sera dell’incidente e forse scoprirà chi è il colpevole di quanto accaduto.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Arriva il momento per il debutto di Diego nel suo nuovo lavoro. Questa opportunità è però senza dubbio motivo di apprensione per Raffaele. Ma presto si profila anche un altro motivo di preoccupazione sul cammino del povero ragazzo; di cosa si tratterà. Nel frattempo il confronto tra Marina e Fabrizio ha un esito inatteso, come quello fra la donna e Alberto, che prova in tutti i modi a riguadagnarne la fiducia.

Intanto Andrea cerca l’aiuto di Silvia per far prendere ad Arianna una pillola che potrebbe rivelarsi alquanto indigesta.

Uno strano incontro al Vulcano riporta alla mente di Diego alcuni utili frammenti di memoria che potrebbero far luce sull’incidente di Aldo Leone. Le difficoltà di Bianca con la nuova maestra diventano presto oggetto di un nuovo confronto familiare. Indispettito dalle accuse di Catello, Guido decide di farsi carico di una rivelazione molto complicata.

Dopo essersi convinto di aver trovato la persona che ha aggredito Leone, e volendo a tutti i costi dimostrare la propria innocenza, Diego esita sul da farsi.

Nel frattempo Vittorio, incoraggiato dei consigli di Mariella, prova a riconquistare la fiducia di Alex, ma con quali i risultati? Più tardi Angela e Franco affrontano i problemi di Bianca, ignorando però gli utili consigli di Giulia, sempre più presa dal suo amico virtuale.

Raffaele e Niko sono preoccupati per Diego, e non sanno se dare davvero ascolto ai suoi ricordi rivelatori. Improvvisamente però il giovane prende un’iniziativa del tutto sconvolgente.

Le idee differenti circa le decisioni da prendere su Bianca generano tensioni tra Giulia e Angela. Nel frattempo scopriamo l’identità della donna che si occupa delle pulizie al Centro Ascolto. Deluso dal fallimento dei suoi tentativi per riconquistare Alex, Vittorio ha un divertente incontro-scontro con un acclamato e bravo cantante in radio.

Proprio grazie alla presenza dell’ospite speciale in radio, Vittorio trova lo spunto giusto per organizzare un romantico piano per conquistare il cuore di Alex.

Nel frattempo Diego medita a lungo sulla proposta appena ricevuta, mentre Filippo cerca di trovare un nuovo momento di intimità con Serena. Tuttavia qualcosa però non va come previsto, e la sorte sembra mettersi di nuovo contro di loro.