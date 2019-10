Un Posto al Sole, anticipazioni: cosa nasconde Cinzia Maiori?

Un Posto al Sole, anticipazioni. Nelle prossime puntate Cinzia Maiori tornerà coinvolta nelle vicende della soap insieme a Guido. Cosa nasconde?

Arrivano le nuove anticipazioni della trama delle puntate di Un Posto al Sole, soap opera di Rai 3. In particolare oggi si torna a parlare di Guido del Bue. L’uomo è riuscito a mettere in ordine la sua vita, ricostruendosi una famiglia.

In realtà però l’uomo ha ben due problemi che non riesce ad affrontare. Il primo riguarda la complicata vita sentimentale del figlio Vittorio. La seconda invece riguarda Cinzia Maiori e il fatto che non paga regolarmente l’affitto.

A breve a Un Posto al Sole ritornerà l’attrice Veronica Mazza.

La vicenda verrà ripresa nelle puntate di Upas in onda nei prossimi giorni: nonostante Guido abbia delle difficoltà a pretendere da Cinzia i soldi a lui spettanti, Mariella riuscirà a convincerlo ad andare insieme a lei a casa della Maiori.

Cosa scopriranno i due a quel punto? Le anticipazioni ci dicono che, grazie a Don Mario, Guido e Mariella saranno in procinto di scoprire tutta la verità: il Del Bue è stato preso in giro oppure no?

Quel che è sicuro è che l’inquilina morosa nasconde qualcosa, così come è certo (e lo avrete già capito a questo punto) che l’attrice Veronica Mazza sta per rivedersi nella soap.