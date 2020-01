Un Posto al Sole, anticipazioni dal 27 al 31 gennaio. In queste puntate Leonardo approfitta della crisi tra Serena e Filippo.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama della puntate di Un Posto al Sole, dal 27 al 31 gennaio. In queste puntate vedremo Filippo cercare il modo di risolvere la situazione con Serena, ma le cose non vanno nel modo in cui lui spera.

Sicuramente preso dall’ansia Filippo potrebbe compiere una serie di scelte sbagliate che non faranno altro che spianare la strada a Leonardo. L’uomo infatti vorrebbe conquistare il cuore di Serena sfruttando la loro crisi.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Per Marina e Fabrizio le occasioni di rivedersi, non mancano, e mentre lei cercherà un alleato in Ferri, lui proverà a riconquistarla. La sorpresa che Filippo voleva fare a Serena e Irene si è tramutata in una doccia gelata per lui.

La solitudine, si sa, a volte gioca dei brutti scherzi e Raffaele ha paura che Renato, abbandonato prima da Nadia e poi da Otello, sia caduto in una pericolosa depressione. Ma a quanto pare la solitudine non è l’unica a giocare dei brutti scherzi.

Serena sembra stanca di doversi giustificare agli occhi del marito, Filippo è tormentato dalla gelosia al punto da prendere una decisione che potrebbe peggiorare le cose. Angela è preoccupata per la madre, Marcello, non pago dei successi ottenuti, cercherà di manipolare ulteriormente la povera Giulia.

Mentre Roberto le farà sentire la propria vicinanza, Marina si renderà conto che i problemi con Fabrizio oltre alla sfera privata coinvolgono anche quella professionale.

In balia dell’abile trappola di Marcello, Giulia è pronta nuovamente ad aiutarlo. Malgrado Filippo sia ancora fiducioso di poter riconquistare Serena, Leonardo inizia a fare breccia nelle crepe del loro rapporto. Mostrando un inedito lato del carattere, Patrizio sembra disposto a tutto pur di aiutare Diego a trovare un nuovo lavoro.

Nella speranza di risolvere la questione con la maestra di Bianca, Angela decide di rivolgersi alla preside. Giulia sembra ormai destinata a cadere nella trappola di Marcello. Patrizio continua a mettere sotto pressione Samuel, sperando di poterlo presto rimpiazzare con Diego; qualcuno, però, gli farà capire la sua slealtà.

Sconvolta da una inaspettata proposta di Leonardo, Serena tentenna e si preoccupa per Filippo e per l’armonia familiare con Irene. Samuel verrà ingaggiato per un concerto, mentre Arianna – cerca di andare ad ascoltarlo – riceve una sorpresa. Angela scopre da Franco e Bianca quanto è avvenuto fuori dalla scuola… e la situazione avrà dei risvolti inaspettati!

