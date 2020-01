Un Posto al Sole: il messaggio di addio di Davide Devenuto

Un Posto al Sole, anticipazioni. Finite le riprese della sua ultima puntata, Davide Devenuto dopo 16 anni saluta con emozione i colleghi della soap.

Arrivano le ultime anticipazioni riguardanti la soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole. Oggi vi diamo una brutta notizia: dopo più di 15 anni, 16 per la precisione, Davide Devenuto lascia il set della soap.

E’ stata infatti girata l’ultima puntata in cui l’attore è presente. Nonostante l’addio fosse già stato annunciato, il fatto ha colpito molto anche i colleghi di Devenuto, molto commossi da suo addio alle scene.

Patrizio Rispo, che interpreta Raffaele, pubblica il video del discorso di addio di Davide Devenuto.

Davide Devenuto lascia Un Posto al Sole. Dopo 16 anni sulle scene, ricordiamo infatti che l’attore si è unito al cast nel 2003, l’attore dice basta e si prepara a lasciare il programma. Programma che ha fatto la sua fortuna, visto che sul set ha trovato l’amore.

Stiamo parlando ovviamente di Serena Rossi, che da tempo è al suo fianco. Dicevamo però del suo addio: è stata girata la sua ultima scena e successivamente l’attore ha salutato tutti i suoi colleghi.

La notizia ci arriva direttamente da uno di questi: Patrizio Rispo, che da il volto a Raffaele, ha infatti pubblicato il video del discorso di addio, accompagnandolo con questo commento “Oggi è un giorno importante per lui e per noi. Tanti anni di lavoro insieme non si cancellano, anzi sono più indelebili che mai in questi momenti. In bocca al lupo amico mio“.

Nel video le parole di Davide sono state “Che dire? Vi ringrazio tutti, è stata un’esperienza meravigliosa. Emozioni gigantesche che rielaborerò nel corso del tempo“. Ma l’addio dell’attore è momentaneo o definitivo?

Anche in questo caso arriva Patrizio Rispo in nostro aiuto. L’attore, infatti, sottolinea su Instagram che l’addio di Davide e del suo personaggio, Andrea, è solo momentaneo. Prima o poi lo rivedremo sul set della soap opera.

