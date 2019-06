The Voice of Italy 2019: la 16enne salernitana Carmen Pierri (del team di Gigi D’Alessio) è la vincitrice del talent di Rai 2. Per lei è pronto un contratto discografico.

Carmen Pierri, 16enne di Salerno (ma residente a Montoro) è la vincitrice della sesta edizione di The Voice of Italy, il talent show di Rai 2 condotto da Simona Ventura. Dopo aver cantato Love On Top di Beyoncè e duettato con Arisa in La Notte, la giovanissima artista campana (del team Gigi D’Alessio) se l’è vista nella sfida finale con Brenda Carolina Lawrence del team di Gué Pequeno, dopo essersi lasciata alle spalle Miriam Di Crisci (team Elettra Lamborghini) e Diablo (team Morgan). Ed è stato proprio Gigi D’Alessio a ritirare il premio, visto che, essendo ancora minorenne, Carmen non può apparire in video oltre la mezzanotte (il verdetto è arrivato verso l’una, con l’artista già rientrata in albergo). Lo stesso D’Alessio elogia la sua pupilla a più riprese: “A parte la voce già molto interessante -ha dichiarato il 52enne artista napoletano- ha tecnica e fisicità nello stare sul palco e ha un’età che consiglierebbe assolutamente un investimento per il futuro. Per lei avevo scelto brani impegnativi, in grado di lanciarla al meglio per la volata decisiva”.

Queste invece le sensazioni di Carmen (studentessa di Liceo scientifico) dopo il trionfo che le vale un contratto discografico: “Ancora non ci credo -riporta “Il Mattino”- Fin da bambina ho puntato tante energie sulla musica, studiando canto e pianoforte. Quando credevo di aver preso la strada giusta, io e la mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, abbiamo capito come il maestro a cui mi ero affidata non andasse bene.

Stavo perdendo tempo. Così tre anni fa sono ripartita da capo e adesso sono arrivata fin qui: gli sforzi, l’impegno cominciano a dare i primi frutti, ma c’è ancora tanto, tutto da fare”. La ragazza per cui il modello d’ispirazione preferito resta “Amy Winehouse: un’artista immensa” è pronta a fare un percorso col suo inedito, Verso il mare, che Gigi D’Alessio definisce un pezzo “fresco fresco”.

Per Carmen Pierri, già stasera ci sarà un passaggio ai Seat Music Awards all’Arena di Verona, mentre nulla è stato deciso per il futuro (col suo padrino artistico, Gigi D’Alessio, che aveva proposto la partecipazione di diritto del vincitore di The Voice al 70mo Festival di Sanremo).