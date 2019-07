Temptation Island, anticipazioni quinta puntata. Katia e Ilaria scoppieranno in lacrime mentre Sabrina rimarrà sconcertata.

Siamo arrivati al penultimo appuntamento della stagione con Temptation Island 2019. Archiviata la quarta puntata nella trasmissione sono rimaste solo 3 coppie: Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo e Sabrina e Nicola.

Tutte e tre le coppie sono in crisi, chi per i comportamenti di lei, chi per quelli di lui. Le prime anticipazioni ci parlano di confronti molto intensi tra le coppie, con tanto di lacrime. Ma andiamo a vedere assieme cosa dicono le prime anticipazioni della prossima puntata.

Solo 3 coppie sono ancora in gioco, ma per nessuna di esse il percorso rimasto sembra facile.

Iniziamo con Katia e Vittorio. Lui si è molto avvicinato alla single Vanessa, con un tentativo di bacio andato a vuoto la settimana scorsa. Vittorio si è svegliato come voleva Katia, ma sembra che il suo risveglio sia andato troppo in la.

Nell’ultimo falò di confronto vedremo Katia in lacrime dopo aver visto un video del compagno. La bionda è anche convinta che Vittorio si sia innamorato veramente della single Vanessa. Come andrà a finire?

Stessa situazione anche per Ilaria e Massimo. La ragazza scoppierà a piangere durante il falò di confronto. Lei nelle scorse puntate si era molto avvicinata al single Javier e sappiamo che questo avvicinamento si riproporrà nella prossima puntata. Allora perchè è lei a scoppiare a piangere?

Per Nicola e Sabrina le cose sono invece diverse. Lei inizialmente si è molto avvicinata al single Giulio, mentre ora pare invece che Nicola sia pronto a baciare la propria tentatrice. La tentatrice in questione è la single a cui l’uomo si è avvicinato al termine della quarta puntata di Temptation Island.

Tanti dubbi e poche certezze per questa quinta puntata di Temptation Island. Dovremo aspettare nuove anticipazioni per poter risolvere tutti i dubbi in attesa dell’ultimo appuntamento con il docu-reality.