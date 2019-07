Temptation Island: doppio appuntamento per il gran finale

Temptation Island, anticipazioni. Doppio appuntamento per concludere l’edizione 2019: la 6° puntata il 29 e poi il 30 lo speciale.

Archiviata la quinta puntata di Temptation Island, che ha registrato un calo di ascolti rispetto le altre puntate, è stato annunciato un doppio appuntamento per il gran finale. Avremo infatti la sesta e ultima puntata del programma in onda lunedì 29 luglio.

In questa puntata verranno risolti gli ultimi dubbi con i falò di confronto tra le 3 coppie rimaste ancora in gioco. Invece martedì 30 luglio andrà in onda lo speciale che, come preannunciato, riprenderà la vita delle coppie un mese dopo la fine del programma.

Grande attesa per l’ultima puntata di Temptation Island e dello speciale che seguirà la storia dei protagonisti un mese dopo.

Nella sesta puntata di Temptation Island andranno in onda gli ultimi falò di confronto tra le 3 coppie rimaste ancora nel programma. Stiamo parlando di Katia e Vittorio, Ilaria e Massimo e ovviamente Sabrina e Nicola.

Il falò più atteso di questa puntata e senza ombra di dubbio quello tra Ilaria e Massimo, la cui prima parte è stata trasmessa durante la quinta puntata del programma. Quello che abbiamo visto è Ilaria che massacra il compagno per la sua vicinanza alla single Elena.

Anche Massimo però ha da recriminare per la vicinanza della sua compagna con Javier. Cosa succederà nella seconda parte del loro confronto? Rimarranno assieme o decideranno di separarsi definitivamente?

Complicata è anche la situazione tra Katia e Vittorio. La ragazza, eroina di questa edizione del programma, deve fare fronte al disinteresse che Vittorio ha dimostrato nei suoi confronti.

“Si è spento il fuoco, non ho provato nulla, non ho provato dolore, niente e per me questo è il segnale principale”, dichiara Vittorio riguardo l’avvicinamento di Katia al single Mirko.

Infine abbiamo Sabrina e Nicola. Entrambi hanno mostrato un interesse per dei single, in particolare Sabrina si è molto interessata a Giulio Raselli. Anche qui prevarrà l’amore per il proprio partner o si separeranno per andare ognuno per la sua strada?