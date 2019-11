Streaming tv: Disney+ arriva in Italia. Ecco i titoli di lancio

Il 12 Novembre Disney+ debutterà in anteprima negli Stati Uniti, ma quali saranno i titoli disponibili al lancio in Italia?

di Piero Lombardi – Arriverà anche in Italia il nuovo servizio in streaming di Disney+, la piattaforma online che farà concorrenza a Netflix e Amazon Prime.

L’annuncio arriva qualche giorno fa dai canali social della compagnia, l’Italia non è l’unica che il 31 Marzo 2020 aprirà le porte ai titoli della casa di Topolino, il servizio sarà disponibile infatti anche in Germania, Spagna, Regno Unito e Francia.

Il 12 Novembre Disney+ debutterà in anteprima negli Stati Uniti, ma quali saranno i titoli disponibili al lancio in Italia visto il ricco catalogo di cui la piattaforma può godere tra Disney, Marvel, National Geographic e Lucas Film.

Secondo Bob Iger, boss di casa Disney, il servizio conterrà già alla sua uscita tutti i titoli del catalogo Disney e in aggiunta gli ultimi film campioni di incassi quali Avengers: Endgame e il Re Leone, ad esclusione degli ultimi titoli della Fox che nel 2020 non saranno ancora visibili a causa di un accordo con Hbo che gode dei diritti fino al 2022.

In merito alle esclusive invece saranno già visibili al debutto: il live action di Lilly e il Vagabondo, la serie di High School Musical e The Mandalorian per l’universo di Star Wars.

Sono già state annunciate le serie tv Marvel che a differenza di quelle già prodotte su Netflix saranno direttamente collegate al MCU, e una mini serie originale su Obi-WAN Kenobi.

Ecco l’annuncio ufficiale dell’uscita sul mercato Italiano: