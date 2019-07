Mediaset: ecco le date d’inizio dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva del “Biscione”.

Dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti, c’è grande attesa da parte dei telespettatori di Mediaset sulle date d’inizio dei principali programmi d’intrattenimento. Alcune date da segnare “in rosso” sul calendario sono state anticipate da “Tvblog”.

Innanzitutto, Barbara D’Urso partirà col suo Live su Canale 5 da domenica 15 settembre. A Temptation Island Vip, condotto per la prima volta quest’anno da Alessia Marcuzzi, toccherà aspettare fino al 17. Il 19 settembre partirà invece Eurogames, ovvero una sorta di Giochi senza frontiere anni 2000, che sarà condotto da Ilary Blasi (la quale lascia il GF Vip), insieme ad Alvin: in pista atleti di Italia, Spagna, Germania e Svizzera, in sei puntate in onda da Cinecittà World.

L’attesa più grande terminerà però lunedì 23 settembre, quando esordirà Amici Vip con Michelle Hunziker al comando. Amici formato celebrità (il cui cast non è ancora ufficiale) sarà una sfida in sei puntate, su canto e ballo, proprio come la versione tradizionale del talent di Maria De Filippi.

Su Italia 1, le due puntate settimanali de Le iene andranno in onda al mercoledì e al venerdì: una sarà condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, l’altra con la squadra di inviati del programma.