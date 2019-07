Piersilvio Berlusconi: il vicepresidente di Mediaset ha presentato i palinsesti della prossima stagione televisiva del “Biscione” (con alcune novità).

Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti della prossima stagione televisiva di Mediaset nel corso di una conferenza stampa a Santa Margherita Ligure. Dopo aver ufficializzato in apertura il ritorno della Champions League con 16 partite in chiaro il mercoledì sera, il vicepresidente ed amministratore delegato del “Biscione” ha ufficializzato cosa vedranno i telespettatori, con alcune interessanti novità.

Palinsesti Mediaset, Canale 5: Amici Vip sarà condotto da Michelle Hunziker?

Tra gli appuntamenti più attesi su Canale 5, c’è sicuramente la versione Vip di Amici, il celebre talent di Maria De Filippi. Amici formato celebrità è atteso al debutto entro fine settembre: sarà una sfida in sei puntate, su canto e ballo, in onda probabilmente il lunedì. Alla conduzione potrebbe esserci Michelle Hunziker, mentre il cast è ancora tutto da definire. Operazione nostalgia con Eurogames, ovvero Giochi senza frontiere anni 2000, che sarà condotto da Ilary Blasi (la quale lascia il GF Vip), insieme ad Alvin: in pista atleti di Italia, Spagna, Germania e Svizzera, in sei puntate in onda da Cinecittà World.

In attesa di presidiare la primavera con Amici e C’è posta per te, Maria De Filippi torna nella giuria di Tu sì que vales con Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, con Sabrina Ferilli giudice popolare. Sempre sul fronte intrattenimento, è confermato Live! Non è la D’Urso (probabilmente la domenica, a sfidare la fiction di Rai1), con la stakanovista Barbara D’Urso che potrebbe però rinunciare a Domenica Live. Senza dimenticare il rilancio anche nel 2020 de L’isola dei famosi (con Alessia Marcuzzi) e All together now (sempre con Michelle Hunziker). Sul fronte della fiction, le nuove produzioni vedono in campo Gabriella Pession e Giorgio Marchesi (Oltre la soglia), Vittoria Puccini e Francesco Scianna (Il processo), la strana coppia Nino Frassica-Cesare Bocci (Fratelli Caputo), Alessandro Preziosi (Scomparsi), Greta Ferro e Margherita Buy (Made in Italy), e Raoul Bova (Giustizia per tutti). Nuove avventure anche per il pediatra Gianni Morandi con L’isola di Pietro 3 e per Rosy Abate alias Giulia Michelini.

Nel preserale, con la consueta alternanza tra Avanti un altro! con Paolo Bonolis e Caduta libera con Gerry Scotti, la novità è Conto alla rovescia, ancora con Scotti che festeggia 35 anni di fedeltà all’azienda. Intoccabile Striscia la notizia, mentre in seconda serata torna il Maurizio Costanzo Show.

Palinsesti Mediaset, Italia 1: Low cost, lo show di Pio e Amedeo

L’autunno di Italia 1 punta sulle produzioni originali. Accanto a Freedom di Roberto Giacobbo, che lascia Rete 4, arriva Low cost, uno show tutto nuovo con il duo comico Pio e Amedeo. Scende in campo anche Diego Abatantuono con una sfida tra comici e debutta Social, una nuova proposta di infotainment. Confermate le due puntate in prime time delle Iene, una con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, l’altra con la squadra di inviati del programma. Tornano inoltre Colorado e in seconda serata Tiki Taka con Pierluigi Pardo.

Palinsesti Mediaset, Rete 4: ancora tanta informazione e lo show di Piero Chiambretti

Dopo la virata sulle news dello scorso anno, Rete 4 lascia sostanzialmente invariato il palinsesto. Nel preserale, ci sarà Fuori dal coro con la coppia Mario Giordano-Luisella Costamagna, mentre in access prime time Stasera Italia con Barbara Palombelli (confermata anche a Forum). In prime time, Quarta repubblica con Nicola Porro, Cr4 La repubblica delle donne con Piero Chiambretti, Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio, Quarto grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.