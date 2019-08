L’amica geniale 2: proseguono a Napoli le riprese della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Venerdì 9 agosto ciak in via Sanfelice (per una scena con pioggia “artificiale”).

Dopo piazza Carlo III, Port’Alba, corso Umberto I, via Calabritto e piazza dei Martiri, le riprese de L’Amica Geniale 2, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante (nel caso specifico a “Storia del nuovo cognome”) e coprodotta da HBO e Rai, si sposteranno in un’altra importante strada di Napoli, ovvero via Cardinale Guglielmo Sanfelice (che si trova a due passi da piazza Borsa). Come riportato da “Fanpage”, gli attori della serie diretta da Saverio Costanzo saranno impegnati in una scena spettacolare sotto la pioggia in pieno agosto, ricreata artificialmente grazie ad una mega-autobotte che sarà installata in strada e si approvvigionerà attraverso un lungo tubo da un punto acqua posizionato nella vicina via Giambattista Basile.

L’amica geniale 2: alcune sequenze nello spot di lancio delle prossime fiction di Rai 1

Dopo le riprese in piazza dei Martiri, quelli in via Sanfelice dovrebbero a questo punto essere gli ultimi ciak “partenopei” della seconda stagione de L’Amica Geniale (al museo Madre di Napoli è tra l’altro aperta anche una mostra fotografica).

L’attesa per la messa in onda della serie su Rai 1 sale dunque sempre di più: i telespettatori potranno guardare le avventure di Lila (Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco) dal prossimo autunno.

Un’ulteriore conferma deriva dalla presenza di alcune scene de L’amica geniale 2 all’interno dello spot di lancio della stagione autunnale delle fiction, che Rai 1 sta mandando in onda proprio in questi giorni.