L’amica geniale: proseguono a Napoli le riprese della seconda serie tratta dai bestseller di Elena Ferrante (che andrà in onda in autunno su Rai 1).

Le riprese della seconda serie de L’Amica Geniale, ispirata ai romanzi di Elena Ferrante e coprodotta da HBO e Rai, sono giunte in un’altra importante strada di Napoli, ovvero via Calabritto, che porta da piazza dei Martiri a piazza Vittoria.

Come riporta “Fanpage”, la seconda stagione (tratta da Storia del nuovo cognome) prosegue dunque il “tour” napoletano, dopo che alcune scene sono state girate in piazza Carlo III a Port’Alba. In via Calabritto, la via dello shopping di lusso napoletano, è stato allestito il calzaturificio dei fratelli Solara, che aprono tale negozio dopo essere entrati in affari con la famiglia Cerullo, allo scopo di vendere i modelli di scarpe disegnati da Lila. Il negozio sorge nel locale Mario Valentino, uno dei negozi storici e più noti della città.

Le riprese in quella zona della città andranno avanti fino al 30 luglio, quando sarà girata una scena che interesserà tutta piazza dei Martiri, in un’atmosfera che riprodurrà gli anni ’60.

L’attesa per la messa in onda su Rai 1 della seconda stagione de L’amica geniale sale dunque sempre di più: i telespettatori potranno guardare le avventure di Lila (Gaia Girace) e Lenù (Margherita Mazzucco) dal prossimo autunno.

Foto in evidenza: “Corriere del Mezzogiorno”