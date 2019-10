Il Quartetto d’Archi del San Carlo in concerto con Ermanno Calzolari

Per la Stagione dei Concerti 2017-2018, Venerdì 16 marzo alle ore 18.00 il Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo accompagnato da Ermanno Calzolari si esibirà in un concerto dedicato a Rossini, Donizetti e Beethoven.

Ancora un appuntamento di musica da camera per il Teatro San Carlo dopo i recenti successi degli ultimi due concerti che Venerdì 16 marzo alle ore 18.00 vedranno sul palcoscenico del Massimo napoletano il prestigioso Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo con un ospite d’eccezione: il contrabbassista Ermanno Calzolari.

PROGRAMMA DELLA SERATA

La serata sarà aperta dalla Sonata a quattro n. 6 in do maggiore per due violini, violoncello e contrabbasso di Gioachino Rossini, composta dal pesarese appena dodicenne, divisa in tre movimenti: Allegro spiritoso, Andante assai, Tempesta, che l’ensamble ha voluto giustamente omaggiare, per celebrare i 150 anni dalla morte del celebre musicista pesarese.

Seguirà il Quartetto n. 17 in re maggiore di Gaetano Donizetti, composto a Napoli nel 1836, il penultimo dei Quartetti scritti dall’autore. Nel corso dei quattro movimenti (Allegro, Larghetto, Minuetto e Allegro) si apre in un’aura sospesa e misteriosa, ma il clima diventa rapidamente più disteso per alludere ad atmosfere vagamente haydniane.

Concluderà la serata il Quartetto n. 4 in do minore Op. 18 di Ludwig van Beehtoven, composto tra il 1798 e il 1800 e dedicato al Principe Franz Joseph Maximilian von Lobkowitz, è stato scritto in do minore, la stessa tonalità della Patetica e della Sinfonia n. 5 che sta ad indicare, al di là degli schemi formali classici utilizzati, un pathos e una tensione drammatica che percorre tutta la composizione.

Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo

Il Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo, formato dalle prime parti, Cecilia Laca, Luigi Buonomo, Antonio Bossone e Luca Signorini ha eseguito per il Teatro di San Carlo e per il Festival di Ravello opere di Mozart, Schubert, Ravel, Šostakovič. Si è inoltre esibito al Festival di primavera di Budapest e, precedentemente, a Hong Kong per l’Arts Festival 2013, al Museo di Capodimonte a Napoli in un Concerto Straordinario in Onore del Presidente dello Stato di Palestina Abu Mazen, oltre a tenere concerti a Parigi, Amburgo e San Paolo del Brasile.

Ermanno Calzolari

Ermanno Calzolari, primo contrabbasso dell’Orchestra del Teatro di San Carlo, si è diplomato giovanissimo con il massimo dei voti al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino sotto la guida del M.° Plinio Bologna e successivamente si è perfezionato con il M° Franco Petracchi alla Scuola di Musica di Fiesole e all’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona.

Da anni svolge un’intensa attività concertistica nel repertorio da camera, spaziando dal barocco alla musica contemporanea. Ha suonato insieme a Gary Karr e in duo con Franco Petracchi e Salvatore Accardo. È primo contrabbasso dell’Orchestra da Camera Italiana con la quale svolge numerose tournée (Stati Uniti, Sud America, Cina, Corea, Giappone, Germania, Francia, Spagna, Marocco). È docente di Contrabbasso presso il Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli.

