Il Commissario Ricciardi: il celebre locale partenopeo è uno dei luoghi del set della nuova fiction Rai (con protagonista Lino Guanciale e ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni).

Come già I Bastardi di Pizzofalcone (i cui telespettatori attendono la terza serie), un’altra fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni sarà presto trasmessa dalla Rai. Si tratta de il Commissario Ricciardi, per cui la città di Napoli sta facendo da set di lusso. Diversi ciak della serie (di cui lo stesso De Giovanni è anche sceneggiatore) sono stati infatti girati in piazza del Plebiscito, nella zona tra la prefettura e il Gambrinus (storico locale di Napoli, che ha già ospitato anche “I Bastardi”), giungendo anche all’interno del teatro San Carlo.

Il Commissario Ricciardi: quel “sesto senso” con cui risolve i casi di omicidio

Diretta da Alessandro D’Alatri (lo stesso regista della seconda serie de “I Bastardi”), la nuova fiction è ambientata negli anni ’30 del secolo scorso, periodo in cui si svolgono le indagini del personaggio interpretato da Lino Guanciale.

Forse ancora più di Giuseppe Lojacono (l’ispettore che ne “I bastardi” è magistralmente interpretato da Alessandro Gassmann), il commissario Luigi Alfredo Ricciardi è dotato di una sorta di sesto senso, chiamato “il fatto”, che gli permette di risolvere casi complicati relativi ad omicidi ed altre cose apparentemente inspiegabili. Ha infatti l’abilità, innata, di percepire le ultime parole che i morti esalano prima di morire. Assieme a lui, ci sono il fedele brigadiere Maione (Antonio Milo), ed il medico legale, e spiccatamente antifascista, Bruno Modo (interpretato da Enrico Iannello).

Presenti nel cast anche Rossella Ferraro (Sofia), Nunzia Schiano (la perpetua Rosa Vaglio), e Vera Ratti che interpreterà Enrica Colombo, donna di cui è perdutamente innamorato Ricciardi. Tra gli altri attori della fiction, anche Serena Iansiti (già presente ne “I Bastardi”), Adriano Falvino, Giovanni Allocca, Fulvia Sacchi e Peppe Servillo.

