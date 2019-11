Gianluca Mech conquista la medaglia Aquila d’Oro in Albania

Gianluca Mech è stato premiato in Albania con la prestigiosa Medaglia Aquila d’Oro. Il guru di Tisanoreica, che sta ottenendo un grande successo anche sul piccolo schermo con i programmi “L’ingrediente perfetto” su La7 e “Ricette all’Italiana” su Rete4, sabato scorso ha ritirato a Tirana, nell’ambito dell’ultima edizione della Fiera Internazionale Campionaria, un rinomato riconoscimento che gli è stato attribuito da Luhan Muhametaj, presidente dell’UFI, The Global Association of the Exhibition Industry con la seguente motivazione: “Riconoscimento per gli insegnamenti, idee, prodotti creati e proposti in Albania tramite la pregiata Erbasol Albania”.

Grande soddisfazione, subito dopo la consegna del premio, è stata espressa da Gianluca Mech che ha dichiarato: “L’Albania è un Paese con un popolo fantastico e accogliente. Spero di poter continuare il mio percorso professionale anche in questa meravigliosa terra dove mi piacerebbe vedere concretizzati alcuni dei miei prossimi progetti”.