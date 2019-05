Gennaro Lillio: il 27enne modello (abitante del Parco Verde di Caivano) è il primo finalista del Grande Fratello 16.

Il Grande Fratello 16 ha il suo primo finalista. Si tratta del 27enne Gennaro Lillio, nato a Caivano e abitante del Parco Verde, zona spesso al centro di fatti di cronaca, ma da cui è emersa la voglia di rivalsa di questo ragazzo rispetto a un destino che spesso porta a brutte strade.

Come riportato da “Internapoli”, Gennaro si è fatto notare dal pubblico del reality di Canale 5 grazie al suo rapporto particolarmente stretto con Francesca De André. Al programma condotto da Barbara D’Urso, il ragazzo del Parco Verde di Caivano (ex fidanzato di Lory Del Santo) è arrivato dopo un diploma in fitness e tante altre esperienze di lavoro. Attualmente, Gennaro lavora come istruttore e modello, ma sogna di diventare un attore, per cui segue un corso di recitazione all’accademia Dietro le quinte di Napoli. Da sottolineare come abbia inoltre vinto il concorso di bellezza Il più bello della Campania a soli 18 anni.

Gennaro Lillio ai ragazzi di Caivano: “Siate il vostro riscatto!”

Prima di entrare nella “Casa”, il ragazzo di Caivano aveva scritto su Facebook cosa significasse per lui essere nato in quella terra così complessa: “Spero che possa essere d’esempio a tanti ragazzini che ancora oggi mi vedono entrare nel palazzo quando torno a casa… Nessuno mi ha aiutato –ha scritto Gennaro– La vostra opportunità il vostro riscatto siete voi a crearvela e nessun altro!! Oggi con la mia umiltà ma con tanta presunzione dico che dal famoso Parco Verde esce anche un ragazzo che ha lavorato in tv, fatto tante campagne pubblicitarie nazionali, studiato, girato attualmente 2 fiction e a breve la 3, vinto un titolo di Mister Italia e numerose riviste e copertine saranno più di 10 in 4 anni”. Si attende ora la finale di lunedì 10 giugno, per sapere se Gennaro Lillio vincerà il GF 16: sarà suo il montepremi di 100mila euro?