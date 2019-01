Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata venerdì 4 gennaio.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 4 gennaio:

Zootropolis – 21:20 Canale 5

Genere: Animazione

Animazione Titolo originale: Zootopia

Zootopia Uscita: 2016

2016 Nazionalità: USA

USA Durata: 108′

108′ Regista: Byron Howard, Jared Bush, Rich Moore

Byron Howard, Jared Bush, Rich Moore Cast:

Trama: Judy Hopps è una coniglietta con un sogno: diventare agente di polizia. Così, frequenta l’accademia e dalla cittadina in cui è nata, Bunnyburrow, si trasferisce nella grande metropoli, Zootropolis, dove gli animali di tutte le razze convivono serenamente tra di loro. Ma una coniglietta, anche se poliziotta, rimane sempre una coniglietta e Judy viene relegata ad ausiliario del traffico. Ma lei è un tipo sveglio, molto decisa a dimostrare a tutti il suo valore e l’occasione non tarderà ad arrivare…

Wine to love – 21:25 Rai 1

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Italia

Italia Regista: Domenico Fortunato

Domenico Fortunato Cast: Jane Alexander, Domenico Fortunato, Alessandro Intini

Trama: Basilicata. Il solitario e burbero Enotrio Favuzzi produce un pregiato vino rosso, l’Aglianico, che ha ottenuto riconoscimenti internazionali, suscitando l’interesse di molti: un’imprenditrice americana, Laura Rush, decisa ad unificare sotto il marchio della sua enoteca di lusso di New York le più prestigiose aziende vitivinicole italiane. E suo fratello Luca che vuole vendere i terreni per costruire un resort di lusso. Enotrio, attaccato alla sua terra e orgoglioso del suo vino è fermo nella sua posizione…

C’est la vie – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2017

2017 Regista: O. Nakache, E. Toledano

O. Nakache, E. Toledano Cast: J.P. Bacri, J.P. Rouve

Trama: Max è un esperto wedding planare, ma decisamente logorato alla vigilia di un matrimonio e di una consegna. L’ultimo incarico è il ricevimento di nozze di Pierre e Héléna che si terrà nel giardino di un gigantesco castello rinascimentale. Max dovrà però fare i conti con una sposa vaga, uno sposo pretenzioso, dei commensali borghesi e un’équipe fedele quanto incompetente. Niente ovviamente andrà come previsto e quelli che dovevano sorvegliare la riuscita dell’evento finiranno loro malgrado per boicottarlo…

Pacific Rim, la rivolta – 21:15 Premium Cinema

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Pacific Rim: Uprising

Pacific Rim: Uprising Uscita: 2018

2018 Nazionalità: Cina – Giappone – UK – USA

Cina – Giappone – UK – USA Durata: 111′

111′ Regista: Steven S. DeKnight

Steven S. DeKnight Cast: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny

Trama: Da una breccia inter-dimensionale creatasi nel profondo dell’Oceano Pacifico emergono i kaiju, mostri alieni giganteschi, con il solo scopo di cancellare l’umanità dalla faccia della Terra. Al fine di sopravvivere, le varie nazioni uniscono le proprie forze, cercando di contrastare l’invasione con il progetto Jaeger, che consiste nella creazione di enormi robot in grado di combattere ad armi quasi pari i terribili invasori; a comandarli due piloti, le cui menti vengono connesse da un ponte neurone…

Di nuovo in gioco – 21:00 Iris

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Trouble with the Curve

Trouble with the Curve Uscita: 2012

2012 Nazionalità: USA

USA Durata: 111′

111′ Regista: Robert Lorenz

Robert Lorenz Cast: Clint Eastwood, Justin Timberlake, Matthew Lillard, Scott Eastwood, Robert Patrick, Matt Bush, Ed Lauter, Chelcie Ross, Darren Le Gallo, Rus Blackwell, Amy Adams, John Goodman

Trama: Gus Lobel è uno dei migliori scout del baseball in circolazione. Il suo fiuto è sempre stato infallibile ma con l’età che avanza sta perdendo la vista, facilitando il compito di chi vorrebbe fargli le scarpe. Per aiutarlo a decidere se un giovane battitore è davvero la promessa che sembra, sua figlia Mickey si offre di accompagnarlo nel Nord Carolina, convinta anche da un amico di famiglia. Per padre e figlia il viaggio sarà l’occasione per affrontare il loro rapporto, che non è mai stato brillante.

Il cavaliere oscuro, il ritorno – 21:25 Italia 1

Genere: Fantasy

Fantasy Titolo originale: The Dark Knight Rises

The Dark Knight Rises Uscita: 2012

2012 Nazionalità: Regno Unito – USA

Regno Unito – USA Durata: 165′

165′ Regista: Christopher Nolan

Christopher Nolan Cast: Christian Bale, Morgan Freeman, Michael Caine, Anne Hathaway, Juno Temple, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Matthew Modine, Tom Conti, Alon Aboutboul, Ben Mendelsohn, Burn Gorman, Daniel Sunjata, Aidan Gillen, Sam Kennard, Nestor Carbonell, Brett Cullen, Reggie Lee, Gary Oldman, Tom Hardy

Trama: Sono passati otto anni da quando Batman è svanito nella notte, trasformandosi in un istante da eroe a fuggitivo. Prendendosi la colpa della morte del procuratore Harvey Dent, il Cavaliere oscuro ha sacrificato tutto ciò per cui lui e il Commissario Gordon avevano lavorato. Ma tutto cambierà con l’arrivo di un’astuta ladra con un misterioso piano e del ben più pericoloso Bane, un terrorista mascherato i cui spietati piani per Gotham costringono Bruce a uscire dal suo esilio volontario.

The physician, Medicus – 21:05 Rai 4

Genere: Avventura

Avventura Titolo originale: The Physician

The Physician Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Germania

Germania Durata: 135′

135′ Regista: Philipp Stölzl

Philipp Stölzl Cast: Tom Payne, Ben Kingsley, Stellan Skarsgård, Olivier Martinez

Trama: In una piccola città mineraria dell’Inghilterra dell’XI secolo, Rob Cole è un bambino rimasto orfano e senza un soldo dopo la morte della madre. Dopo aver promesso a se stesso che diventerà un buon medico, Rob viaggia fino a Isfahan, in Persia, per studiare medicina e diventare allievo del grande maestro Ibn Sina. Per raggiungere il suo ambizioso obiettivo il ragazzo dovrà attraversare innumerevoli prove e sfide, rinnegando la sua cristianità e affrontando molti sacrifici.

Indian, la grande sfida – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The World’s Fastest Indian

The World’s Fastest Indian Uscita: 2005

2005 Nazionalità: Nuova Zelanda – USA

Nuova Zelanda – USA Durata: 127′

127′ Regista: Roger Donaldson

Roger Donaldson Cast: Anthony Hopkins, Aaron Murphy, Annie Whittle, Chris Bruno, Carlos La Camara, Patrick Flueger, Walton Goggins, Bruce Greenwood, Joe Howard, Christopher Lawford, Gavin Grazer, William Lucking, Eric Pierpoint, Laurel Moglen, Chris Williams, Tim Shadbolt, Craig Hall, Diane Ladd, Jessica Cauffiel, Paul Rodriguez

Trama: Nuova Zelanda, anni ’60: ora che è in pensione, Burt Munro dedica tutta la propria passione alla messa a punto della sua vecchia motocicletta Indian del 1920. Il suo sogno è partecipare alla Speed Week a Salt Lake, nello Utah, per gareggiare sulla mitica pista di Bonneville. Contro ogni aspettativa e contro ogni difficoltà, riuscirà a imbarcarsi su una nave, con 2000 dollari in tasca e un cuore malandato in petto…

Le comiche – 21:25 Rete 4

Genere: Comico

Comico Titolo originale: Le comiche

Le comiche Uscita: 1990

1990 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Neri Parenti

Neri Parenti Cast: Paolo Villaggio, Fabio Traversa, Alessandra Casella, Renato D’Amore, Sal Borgese, Gianfabio Bosco, Tiziana Pini, Giampaolo Saccarola, Piefrancesco Villaggio, Renato Pozzetto, Enzo Cannavale

Trama: Due modesti comici in fuga davanti ad una locomotiva escono dallo schermo del cinema e si trovano immischiati in avventure quotidiane. Restauratori in una Chiesa dove si celebra un matrimonio, finiscono con lo sconvolgere gli sposi, gli invitati e il rito stesso. Assunti da un benzinaio danno prova di storditaggini distruggendo la stazione di servizio. Così presso un albergo sulle Alpi dove, sempre a causa dei guasti provocati come piazzisti di una macchina schiumogena lava pavimento, sono obbligati dal padrone a far da sguatteri per ripagare i danni. Impassibili, i due diventano agenti di pompe funebri per passare a collezionare piccoli incidenti su di una spiaggia gremita di vacanzieri e finire come sosia di due mafiosi siculi, che li hanno destinati a morire ammazzati al loro posto. Le avventure avranno termine solo con il rientro nello schermo, del cinema mentre la gente si allontana perchè lo spettacolo è finito.