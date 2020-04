2044 la Terra sta andando verso la desertificazione e l’umanità lotta per la sopravvivenza in un ambiente divenuto ostile. La razza umana coesiste con i robot, creati per supportare la condizione di una società in declino. L’agente assicurativo Jacq Vaucan, che lavora per una società di robotica, la Roc Robotics Corporation, indaga su androidi difettosi. Durante una delle sue indagini scopre che alcuni robot si sono evoluti, diventando una possibile grave minaccia per l’umanità..

King Arthur: il potere della spada – 21:15 Premium Cinema Genere: Storico

Guy Ritchie Cast: Charlie Hunnam, Jude Law, Astrid Berges-Frisbey, Djimon Hounsou, Aidan Gillen TRAMA E’ guerra tra uomini e maghi. Mordred, un grandissimo mago e i suoi eserciti si scagliano contro Camelot con l’assalto finale al castello di Uther Pendragon. Ma nemmeno un nemico tanto spaventoso può alla fine nulla contro il potere di Excalibur. Solo il “prescelto” potrà estrarre la spada dalla roccia e l’unico a salvarsi è proprio il figlio di Uther, allontanatosi in una barca e trasportato dalla corrente fino a Londinium, dove verrà trovato e cresciuto in un bordello da prostitute, che gli daranno il nome di Artù… Men of Honor – L’onore degli uomini – 21:00 Iris Genere: Drammatico

George Tillman jr. Cast: Robert De Niro, Cuba Gooding jr., Aunjanue Ellis, Hal Holbrook, Powers Boothe, Cuba Gooding jr, Charlize Theron, Michael Rapaport TRAMA Anni 50. Carl, figlio di un umile contadino del Kentucky, non vuole rinunciare ai suoi sogni. Quando si arruola in marina, scrive oltre cento lettere per venire ammesso nel programma di scuola per sommozzatori. Ma c’è un problema: Carl è di colore e Billy, che sarà il suo istruttore, non ne vuole sapere di lui né delle sue ambizioni. Ispirato alla vera storia di Carl Brashear, primo marinaio afroamericano ad ottenere l’abilitazione al servizio di palombaro e a divenire, nel 1970, Primo capo palombaro della marina Usa. Il mondo perduto: Jurassic Park – 21:20 Italia 1 Genere: Avventura

Steven Spielberg Cast: Jeff Goldblum, Vince Vaughn, Julianne Moore TRAMA Sull’Isla Sorna, dinanzi al Costarica, gli animali preistorici sono cresciuti in libertà, senza controlli. Lo scienziato Ian Malcolm e la sua ‘ex’ Sarah Harding la raggiungono per una missione scientifica, ma scoprono subito che una grossa spedizione di cacciatori, guidata dall’avido nipote di John Hammond, l’imprenditore di Jurassic Park vuole catturare alcuni esemplari per esporli nel grande zoo di San Diego a pagamento. Parte così una battaglia per impedire che ciò avvenga e un T-Rex giungerà in città… Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti 21:20 Rai 4 Genere: Azione

Victor Danell Cast: Christoffer Nordenrot, Lisa Henni, Jesper Barkselius Poli opposti – 21:10 Rai Movie Genere: Commedia

Max Croci Cast: Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Grazia Schiavo, Tommaso Ragno, Anna Safroncik, Elena Di Cioccio TRAMA Stefano Parisi, separato, è un terapista di coppia che prova a ricucire i matrimoni degli altri, non essendo stato in grado di tenere insieme i pezzi del suo; Claudia Torrini, mamma single è un avvocato divorzista, bravissima a spennare i mariti e far trionfare le mogli. I due lavorano sullo stesso pianerottolo e si odiano, soprattutto quando i clienti passano da uno all’altra. Nonostante le differenze innegabili, Stefano e Claudia, esattamente come i poli opposti di una calamita, finiranno inevitabilmente per attrarsi. 21-12-2012 La profezia dei Maya – 21:15 Cielo Genere: Fantascienza

Jason Bourque Cast: A.J. Buckley, Bruce Ramsay, Jewel Staite, Alan Dale TRAMA Un editor di libri ed un’archeologa cercano il misterioso autore di alcuni romanzi profetici. Quando lo scrittore viene trovato morto, l’uomo ottiene un dispositivo che gli permette di vedere il futuro, con un imminente disastro geologico che distruggerà per sempre il pianeta Terra. Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi – 21:00 Sky Family Genere: Commedia

Tobi Baumann Cast: Anke Engelke, Karoline Herfurth, Milo Parker, Bastian Pastewka TRAMA Tom Tomson non è mai stato un campione di coraggio e anche per questo è diventato lo zimbello di sua sorella maggiore e la preoccupazione dei suoi genitori. Un giorno si trova costretto a scendere in cantina e lì scopre l’esistenza di un piccolo fantasma verde e gelatinoso che gli racconta la sua storia. Tom decide di chiedere aiuto alla scontrosa Hetty, un’acchiappafantasmi appena licenziata dalla sua organizzazione segreta, con la quale riusciranno a sconfiggere il terribile nemico. Il segreto di una famiglia – 21:15 Sky Cult Genere: Thriller

Pablo Trapero Cast: Martina Gusman, Graciela Borges, Isidoro Tolcachir