Un terrorista di nome Simon minaccia di far esplodere una serie di ordigni a New York, a meno che il poliziotto John McClane non segua le sue istruzioni, portando a termine una serie di compiti e risolvendo indovinelli. In realtà si tratta di un diversivo per un colpo milionario: con l’aiuto del riluttante negoziante di Harlem, Zeus Carver, McClane dovrà fermare Simon prima che sia troppo tardi. Terzo film della serie Die Hard, dopo Trappola di cristallo e 58 minuti per morire, con Bruce Willis nel ruolo di McClane.

La legge del capestro – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: Tribute to a Bad Man

Tribute to a Bad Man Uscita: 1956

1956 Nazionalità: USA

USA Durata: 95′

95′ Regista: Robert Wise

Robert Wise Cast: James Cagney, Don Dubbins, Irene Papas, Lee Van Cleef

TRAMA