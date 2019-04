Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali stasera in tv in prima serata martedì 30 aprile.

Ecco i film stasera in tv, martedì 30 aprile:

Il 7 e l’8 – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Il 7 e l’8

Il 7 e l’8 Uscita: 2007

2007 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 93′

93′ Regista: Giambattista Avellino

Giambattista Avellino Cast: Salvo Ficarra, Suelo Lupo, Valentino Picone, Arnoldo Foa, Tony Sperandeo

Trama: Il 6 gennaio 1975, in una clinica di Palermo, i neonati delle culle n.7 e 8 vengono scambiati in un momento di distrazione e crescono nelle famiglie sbagliate: Daniele diventa uno studente fuoricorso di Giurisprudenza, figlio di un oppressivo colonnello dei Carabinieri e fidanzato con Marcella, un’assistente universitaria; Tommaso è un piccolo delinquente che vive a casa della madre vedova, insieme alla sorella Eleonora. Il destino li riunisce per caso trent’anni dopo per aggiustare le cose..

Escobar: il fascino del male – 21:15 Sky Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Loving Pablo

Loving Pablo Uscita: 2017

2017 Nazionalità: Bulgaria – Spagna

Bulgaria – Spagna Durata: 123′

123′ Regista: Fernando León de Aranoa

Fernando León de Aranoa Cast: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard

Trama: E’il racconto appassionato ad un agente della DEA, di Virginia Vallejo, la bellissima amante del più famoso criminale colombiano: Pablo Escobar. Attraverso gli occhi di Virginia e la sua pericolosa relazione amorosa, si percorrono le tappe di quello che diventerà in pochi anni il più ricco e potente trafficante di cocaina di sempre. Ma i desideri di Pablo sono più voraci di quelli della sua donna e finiscono per trascinarla in un abisso da cui forse potrà tirarla fuori solo l’agente Neymar…

The judge – 21:15 Premium Cinema

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: The Judge

The Judge Uscita: 2014

2014 Nazionalità: USA

USA Durata: 141′

141′ Regista: David Dobkin

David Dobkin Cast: Robert Downey jr., Robert Duvall, Leighton Meester, Vera Farmiga, Billy Bob Thornton, Jeremy Strong, Vincent D’Onofrio, Dax Shepard

Trama: Il giovane e brillante Hank Palmer, un avvocato super affermato, è costretto a tornare nella piccola città natale per rendere omaggio alla madre deceduta. Ad attenderlo, suo padre, un giudice onesto e stimato e i suoi due fratelli. A causa del rapporto conflittuale con il padre, Hank vorrebbe allontanarsi per sempre dalla famiglia, ma i suoi piani verranno stravolti e non potrà fare a meno di difenderlo, quando l’uomo viene improvvisamente accusato di un terribile omicidio…

Quel maledetto colpo al Rio Grande Express – 21:00 Iris

Genere: Western

Western Titolo originale: The Train Robbers

The Train Robbers Uscita: 1973

1973 Nazionalità: USA

USA Durata: 92′

92′ Regista: Burt Kennedy

Burt Kennedy Cast: John Wayne, Rod Taylor, Jerry Gatlin, Bobby Vinton, Ricardo Montalban, Ann-Margret, Ben Johnson, Christopher George

Trama: L’anziano, ma sempre vigoroso Lane, ex capitano dell’esercito nordista, ha accettato, per cinquantamila dollari di ricompensa, di recuperare, per conto di una giovane e bella vedova, Belinda Lowe, mezzo milione di dollari in oro, frutto di una rapina compiuta cinque anni prima, con altri dieci uomini, dal defunto marito della signora.

Novecento atto I – 21:10 Rai Movie

Genere: Drammatico

Drammatico Uscita: 1976

1976 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 155′

155′ Regista: Bernardo Bertolucci

Bernardo Bertolucci Cast: Gérard Depardieu, Robert De Niro, Burt Lancaster, Sterling Hayden

Baciati dalla sfortuna – 21:15 Cielo

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Just My Luck

Just My Luck Uscita: 2006

2006 Nazionalità: USA

USA Durata: 103′

103′ Regista: Donald Petrie

Donald Petrie Cast: Lindsay Lohan, Chris Pine, Samaire Armstrong, Carlos Ponce, Bree Turner, Rome Kanda, Faizon Love, Missi Pyle, Tom Fletcher, Danny Jones, Harry Judd, Dougie Poynter, Makenzie Vega, Tovah Feldshuh, Jaqueline Fleming, Dane Rhodes, Marcus Hester, Larry Gamell Jr., J.C. Sealy, Mark Cameron Wystrach

Trama: Ashley Albright (LINDSAY LOHAN) è la donna più fortunata del mondo, una a cui tutto il buono della vita è arrivato con fin troppa facilità. Se compra un biglietto della lotteria, il primo premio è suo. A New York, la città più movimentata del mondo, non deve mai aspettare per trovare un taxi libero. Per di più, ha un lavoro fantastico come dirigente in una prestigiosa società di pubbliche relazioni. Nella vita di Ashley tutto va per il verso giusto. E ora, la giovane donna ha una magnifica opportunità per migliorare la sua posizione professionale: deve organizzare un ballo in maschera nel cuore di Manhattan per il magnate discografico Damon Phillips (Faizon Love) e la sua etichetta musicale. Jake (CHRIS PINE), d’altro canto, è un catalizzatore di sfortuna. Il tempo per lui è sempre piovoso e i pantaloni sempre sul punto di scucirsi. È addetto alle pulizie in una sala bowling. Ma perfino un bombardamento costante di catastrofi non riesce a scalfire i sogni di Jake che, con la scoperta della rock band dei McFly, pensa di avere in mano la grande occasione della sua vita. Se riuscisse a tenere a bada la sfortuna per una sola notte, Jake potrebbe intrufolarsi al ballo in maschera e far arrivare il CD dei McFly nelle mani del famoso discografico Damon Phillips.

La sposa fantasma – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Over Her Dead Body

Over Her Dead Body Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 131′

131′ Regista: Jeff Lowell

Jeff Lowell Cast: Eva Longoria Parker, Eva Longoria, Lindsay Sloane, Stephen Root, William Morgan Sheppard, Wendi McLendon-Covey, Ali Hillis, Deborah Theaker, Sam Pancake, Kali Rocha, Heather Mazur, Patricia Belcher, Edith Fields, Colin Fickes, Armen Weitzman, Misha Collins, Paul Rudd, Lake Bell, Jason Biggs

Trama: Kate, una donna bella ma eccessivamente esigente, affetta dall’ansia di controllare ogni piccolo dettaglio della sua vita. Kate sta per sposare Henry, un tranquillo veterinario, l’unico che è in grado di calmarla durante i caotici preparativi matrimoniali. Kate e Henry stanno benissimo insieme, tuttavia il destino è sempre in agguato. Nel giorno delle loro nozze, Kate, per colpa del suo eccessivo perfezionismo, resta accidentalmente uccisa da una scultura di ghiaccio, che raffigura, ironia della sorte, un angelo. Il suo fidanzato Henry è comprensibilmente traumatizzato dalla notizia. Un anno dopo, Henry è ancora depresso, e sua sorella Chloe, desiderosa di aiutarlo, si rende conto che ciò di cui ha bisogno, è il permesso di ricominciare a vivere, da parte dello spirito di Kate.

Ace Ventura 3 – 21:00 Sky Family

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Ace Ventura: Pet Detective Jr.

Ace Ventura: Pet Detective Jr. Uscita: 2009

2009 Nazionalità: USA

USA Durata: 93′

93′ Regista: David M. Evans

David M. Evans Cast: Josh Flitter, Emma Lockhart, Ann Cusack, Cullen Douglas

Nome di donna – 21:15 Sky Cult