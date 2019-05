Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata venerdì 17 maggio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, venerdì 17 maggio:

Tuo, Simon – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Love, Simon

Love, Simon Uscita: 2018

2018 Durata: 110′

110′ Regista: Greg Berlanti

Greg Berlanti Cast: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel

Trama: Simon Spier è un ragazzo di diciassette anni con una vita ordinaria, ha una famiglia che ama e tanti buoni amici che come lui vivono la fase dell’adolescenza. Simon però ha un segreto che non vuole condividere con nessuno: è gay e non ha il coraggio di dirlo alla sua famiglia e ai suoi amici. Un giorno accidentalmente una mail da lui scritta a un ragazzo che non ha mai incontrato di nome Blue, finisce nelle mani sbagliate. Simon si ritroverà a fronteggiare brutti atti di bullismo pur di difendere il suo segreto…

Godzilla – 21:15 Premium Cinema

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Godzilla

Godzilla Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Giappone – USA

Giappone – USA Durata: 146′

146′ Regista: Gareth Edwards

Gareth Edwards Cast: Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen, Bryan Cranston, CJ Adams, Ken Watanabe, Carson Bolde, Sally Hawkins, Juliette Binoche, David Strathairn, Richard T. Jones

Trama: Negli anni Cinquanta, i test nucleari effettuati dagli americani nel Pacifico risvegliano Godzilla, una creatura misteriosa e gigantesca risalente all’epoca preistorica. L’esercito prova in tutti i modi a uccidere il mostro, senza riuscirci, e Godzilla continua a vagare e seminare morte nell’oceano. Anni dopo, il tenente Ford Brody deve fare i conti con quanto avvenuto tempo prima, quando la madre rimase uccisa da un attacco improvviso della bestia, ma nessuno capì davvero come andarono le cose…

Inception – 21:00 Iris

Genere: Fantascienza

Fantascienza Titolo originale: Inception

Inception Uscita: 2010

2010 Nazionalità: USA – Regno Unito

USA – Regno Unito Durata: 148′

148′ Regista: Christopher Nolan

Christopher Nolan Cast: Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy, Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Tom Hardy, Tom Berenger, Lukas Haas, Tohoru Masamune, Claire Geare, Johnathan Geare, Carl Gilliard, Daniel Girondeaud, Mobin Khan, Yuji Okumoto, Nicole Pulliam, Dileep Rao, Talulah Riley

Trama: Dominic Cobb, interpretato da Leonardo Di Caprio, è una specie di “spia della mente”, un ladro molto abile e specializzato nell’arte dell’estrazione, ossia, il furto di preziosi segreti dal profondo del subconscio mentre si sogna, quando la mente è al massimo della sua vulnerabilità. Quando però si cimenta nell’impresa opposta, ovvero quella di inserire un’idea nel cervello dell’industriale Robert Fischer, le cose si complicano maledettamente e lo rendono un fuggitivo ricercato in tutto il mondo…

Mad Max: fury road – 21:30 Italia 1

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Mad Max: Fury Road

Mad Max: Fury Road Uscita: 2015

2015 Nazionalità: Australia – USA

Australia – USA Durata: 120′

120′ Regista: George Miller

George Miller Cast: Tom Hardy, Hugh Keays-Byrne, Josh Helman, Charlize Theron, Nicholas Hoult

Trama: Mad Max Fury Road racconta una storia apocalittica ambientata ai confini più remoti del nostro pianeta, in un paesaggio desertico e desolato dove l’umanità è distrutta. In questo mondo ci sono due ribelli in fuga, gli unici che possono ristabilire l’ordine: c’è Max, un uomo d’azione e di poche parole, che cerca pace dopo la perdita della moglie e del figlio e Furiosa, una donna d’azione che crede di poter sopravvivere, solo se completerà il suo viaggio a ritroso verso i luoghi della sua infanzia.

Non-stop – 21:20 Rai 2

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Non-Stop

Non-Stop Uscita: 2014

2014 Nazionalità: Francia – UK – USA

Francia – UK – USA Durata: 106′

106′ Regista: Jaume Collet-Serra

Jaume Collet-Serra Cast: Liam Neeson, Lupita Nyong’o, Michelle Dockery, Nate Parker, Linus Roache, Jason Butler Harner, Omar Metwally, Anson Mount, Julianne Moore, Scoot McNairy

Trama: Bill Marks, un agente di sicurezza di un aereo, durante un volo da New York a Londra, si trova costretto ad affrontare un grosso imprevisto. Lo sceriffo federale che si è appena imbarcato sul volo inizia infatti a riceve alcuni misteriosi messaggi sul suo telefono cellulare: uno sconosciuto minaccia di uccidere un passeggero ogni 20 minuti se non riceverà sul suo conto bancario 150 milioni di dollari. Marks non ha alternative e decide di entrare in azione per fermare il ricatattore…

21 – 21:10 Rai 4

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: 21

21 Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 123′

123′ Regista: Robert Luketic

Robert Luketic Cast: Jim Sturgess, Kevin Spacey, Kate Bosworth, Aaron Yoo, Jacob Pitts, Liza Lapira, Josh Gad, Spencer Garrett, Jack McGee, Sam Golzari, Laurence Fishburne

Trama: Ben Campbell è uno studente di matematica e grazie alle sue prodigiose doti viene fatto entrare in un gruppo formato da alcuni tra gli studenti più dotati del college. Ogni fine settimana il gruppo di studenti si reca a Las Vegas e, grazie ad un sistema di calcolo ideato da un loro professore, sbancano riescono sempre a sbancare i casinò. Molto presto Ben si ritroverà a forzare la mano al gioco…

The imitation game – 21:10 Rai Movie

Genere: Biografico

Biografico Titolo originale: The Imitation Game

The Imitation Game Uscita: 2014

2014 Nazionalità: UK – USA

UK – USA Durata: 114′

114′ Regista: Morten Tyldum

Morten Tyldum Cast: Benedict Cumberbatch, Charles Dance, Mark Strong, Rory Kinnear, Tuppence Middleton, Allen Leech, Steven Waddington, Tom Goodman-Hill, Matthew Beard, James Northcote, Keira Knightley, Matthew Goode

Trama: Nell’inverno del 1952 le autorità britanniche entrarono nella casa del matematico, criptoanalista ed eroe di guerra Alan Turing per indagare su una segnalazione di furto con scasso, finendo invece per arrestare l’uomo con l’accusa di “atti osceni”. Questa incriminazione segnò per sempre la vita di Turing, portandolo alla condanna per il reato di omosessualità. Solo dopo la sua morte, il matematico fu riabilitato per aver decifrato i codici della macchina tedesca Enigma durante la II Guerra Mondiale.

Carne tremula – 21:15 Cielo

Genere: Drammatico

Drammatico Titolo originale: Carne trémula

Carne trémula Uscita: 1997

1997 Nazionalità: Francia – Spagna

Francia – Spagna Durata: 103′

103′ Regista: Pedro Almodóvar

Pedro Almodóvar Cast: Francesca Neri, Liberto Rabal, Javier Bardem, Angela Molina

Trama: Spagna anni Novanta. Victor Plaza è nato in uno dei giorni più cupi del regime di Franco, su un autobus che stava portando sua madre, una prostituta, all’ospedale. Una notte, conosce Helena ed è con lei che ha il primo rapporto sessuale. Tutto quello che gli resta di quell’incontro è un tovagliolo con numero di telefono e indirizzo della ragazza. Quando Victor si recherà a casa di Elena, la donna sta aspettando uno spacciatore; il suo arrivo farà precipitare gli eventi…

Asterix e il regno degli dei – 21:00 Sky Family