Barney Ross e i suoi mercenari partecipano ad una nuova missione al seguito di Mr. Church. Un lavoro apparentemente facile: con l’aiuto della combattente esperta Maggie, devono recuperare un documento importante contenuto in un aereo schiantatosi tra i monti dell’Est Europa. Durante l’operazione, però, un membro della squadra viene ucciso da Vilain, capo di un’organizzazione criminale e tutti gli altri combatteranno per vendicarlo e sopravvivere alla violenza improvvisa che li colpisce.

David Okoye è un palestrato, ex combattente dell’esercito americano, che va più d’accordo con gli animali che gli esseri umani. Il suo migliore amico è infatti George, un gorilla albino dotato di senso dell’umorismo. I resti di un esperimento genetico infettano George e diversi altri animali trasformandoli in una sorta di predatori invincibili, in continua crescita…Davis sarà chiamato a salvare il suo amico e il mondo intero, con l’aiuto di un genetista ex galeotto inviato dal governo.

Soluzione estrema – 21:00 Iris

Genere: Giallo

Titolo originale: Desperate Measures

Uscita: 1998

Nazionalità: USA

Durata: 100′

Regista: Barbet Schroeder

Cast: Michael Keaton, Andy Garcia, Brian Cox, Marcia Gay Harden

