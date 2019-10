Chicago. L’avvocato John Clark, all’apice del successo, innamorato della moglie Beverly e con due figli meravigliosi, decide di dare una scossa alla sua vita iscrivendosi, di nascosto, ad un corso di ballo. Si trova così in un contesto a lui sconosciuto, fatto di musica, fisicità e passione. Il ballo diventa per John una ossessione che nasconde al resto del mondo e soprattutto a sua moglie, che ad un certo punto, sospettando ben altro, lo fa pedinare. Con risultati esilaranti.

In un futuro post-apocalittico, Thomas si ritrova in una comunità, completamente isolata dal mondo esterno e delimitata da alte mura di cemento, dove vivono centinaia di ragazzi. Non ha nessun ricordo della sua vita precedente poiché la sua memoria è stata cancellata. Dopo aver scoperto di essere rinchiusi in un labirinto, Thomas si unirà ai suoi amici “runners” per scappare, ma anche per risolvere il mistero su chi li ha portati lì, e perchè. Tratto dal’omonimo romanzo di James Dashner.

Smetto quando voglio – 21:10 Rai Movie

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Smetto quando voglio

Smetto quando voglio Uscita: 2013

2013 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 100′

100′ Regista: Sydney Sibilia

Sydney Sibilia Cast: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Paolo Calabresi, Pietro Sermonti, Lorenzo Lavia, Neri Marcorè

TRAMA