Anticipazioni programmi: ecco la guida dei film in onda sui principali canali in prima serata giovedì 18 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso stasera in tv.

Ecco i film stasera in tv, giovedì 18 luglio:

Il principe e il pirata – 21:20 Canale 5

Genere: Commedia

Commedia Uscita: 2001

2001 Nazionalità: Italia

Italia Durata: 90′

90′ Regista: Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni Cast: Leonardo Pieraccioni, Massimo Ceccherini, Luisa Ranieri, Melanie Gerren

Miss Bala – 21:15 Sky Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Miss Bala

Miss Bala Uscita: 2019

2019 Durata: 104′

104′ Regista: Catherine Hardwicke

Catherine Hardwicke Cast: Gina Rodriguez, Thomas Dekker, Vivian Chan

Trama: La vincitrice di un concorso di bellezza è testimone di un omicidio. Sarà costretta a fare i conti con la violenza di una gang criminale che la coinvolge nei suoi loschi affari. Gloria si rivela ad un gruppo di agenti della DEA che sta seguendo il caso e quindi dovra’ ribaltare i giochi su più fronti e lo farà scoprendo risorse che non aveva mai saputo di possedere, navigando in un pericoloso mondo di criminalità transnazionale. La sopravvivenza richiederà tutta la sua astuzia, innovazione e forza.

Florence – 21:15 Premium Cinema

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Florence Foster Jenkins

Florence Foster Jenkins Uscita: 2016

2016 Nazionalità: UK

UK Durata: 111′

111′ Regista: Stephen Frears

Stephen Frears Cast: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg

Trama: Florence Foster Jenkins vive nella New York degli anni Quaranta ed è una ricca e conosciuta ereditiera che coltiva un sogno: diventare una cantante lirica. Purtroppo, però, non possiede proprio una voce incantevole. Nonostante ciò, il marito Clair Bayfield la appoggia, anche perché attraverso il canto la donna riesce a tenere a bada i suoi fantasmi. Dal momento che né lui né il maestro hanno mai avuto il coraggio di dirle la verità, Florence si mette in testa di tenere un concerto al Carnegie Hall.

Il codice dell’assassino – 21:00 Iris

Genere: Azione

Azione Titolo originale: Bangkok Dangerous

Bangkok Dangerous Uscita: 2008

2008 Nazionalità: USA

USA Durata: 99′

99′ Regista: Oxide Pang Chun, Danny Pang

Oxide Pang Chun, Danny Pang Cast: Nicolas Cage, Charlie Yeung, Shahkrit Yamnarm, Panward Hemmanee

Trama: Joe è un killer senza rimorsi, si trova a Bangkok per assassinare quattro nemici di uno spietato boss della criminalità di nome Surat. A questo scopo recluta Kong, un ladruncolo di strada, il cui compito sarà quello di svolgere alcune commissioni per suo conto; una volta che avrà portato a termine il suo incarico, Joe lo ucciderà, cancellando così ogni traccia del suo passaggio. A dispetto dei suoi piani, Joe si ritrova a fare da mentore al giovane e si innamora di una ragazza che fa la commessa presso un negozio locale. Lentamente e inesorabilmente Joe cade preda dell’influenza e della bellezza intossicante di Bangkok, inizia a mettere in discussione la sua esistenza solitaria e ad abbassare la guardia. Peccato che il pericoloso Surat abbia deciso di occuparsi di lui.

Sol Levante – 21:10 Rai Movie

Genere: Giallo

Giallo Titolo originale: Rising Sun

Rising Sun Uscita: 1993

1993 Nazionalità: USA

USA Durata: 129′

129′ Regista: Philip Kaufman

Philip Kaufman Cast: Sean Connery, Kevin Anderson, Mako, Ray Wise, Wesley Snipes, Harvey Keitel, Cary-Hiroyuki Tagawa, Tia Carrere

Trama: Il tenente Web Smith, un agente di collegamento del Dipartimento di polizia di Los Angeles, viene chiamato ad investigare sull’omicidio di una giovane donna. Il cadavere della vittima è stato rinvenuto nella sala del consiglio di una importante corporation giapponese, nel modernissimo edificio che la società occupa nel cuore di Los Angeles. Una misteriosa telefonata mette il tenente Smith in contatto con il Capitano John Connor, singolare quanto oscuro personaggio che alcune voci vogliono sotto l’influenza giapponese. Connor diviene la guida (il senpai) del giovane investigatore (il kohai) indirizzandolo, nel corso dell’indagine, tra futuristici segreti tecnologici, usanze millenarie ed antiche fedeltà … Le apparenze puntualmente ingannano. “Sii sempre molto attento, kohai – ammonisce Connor – e non sottovalutare mai il tuo avversario. Non accettare mai ciò che ti offre”. E mentre si fanno strada nel mistero, il mistero li accerchia, avvolgendoli. Le porte scivolano su silenziosi binari, sbarrandosi ermeticamente. Ed un mondo segreto si schiude.

A spasso con Daisy – 21:10 Paramount Channel

Genere: Commedia

Commedia Titolo originale: Driving Miss Daisy

Driving Miss Daisy Uscita: 1989

1989 Nazionalità: USA

USA Durata: 99′

99′ Regista: Bruce Beresford

Bruce Beresford Cast: Morgan Freeman, Jessica Tandy, Dan Aykroyd, Patty LuPone, Vinnie Jones, Patti Lupone, Esther Rolle

Trama: Sono gli anni Cinquanta e Daisy è un’arzilla vecchietta ebrea che vive ad Atlanta. Passa il suo tempo tra casa, giardino e visite in chiesa, ma la sua grande passione è l’automobile. La sua guida, però, è un vero disastro e, dopo l’ennesimo incidente, per evitare altri pericoli, il figlio decide di assumere l’autista di colore cinquantenne, Hoke. Nonostante il brutto carattere e i pregiudizi razziali di Daisy, i due impareranno a conoscersi e, nel tempo, si instaurerà un rapporto di amicizia molto profondo.

Flipper – 21:00 Sky Family

enere: Avventura

Avventura Uscita: 1996

1996 Nazionalità: USA

USA Durata: 96′

96′ Regista: Alan Shapiro

Alan Shapiro Cast: Paul Hogan, Elijah Wood, Isaac Hayes, Chelsea Field

Lo scandalo Kennedy – 21:15 Sky Cult