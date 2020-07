Canale 5: Beautiful va in pausa dal 3 al 24 agosto

Canale 5. La soap opera america Beautiful va in vacanza dal 3 al 24 agosto. Al suo posto un doppio appuntamento con Una Vita.

Arrivano le ultime news riguardanti le puntate inedite, in Italia, di Beautiful. La soap opera regina di Canale 5, infatti, andrà in pausa estiva a partire da lunedì prossimo, 3 agosto fino a lunedì 24 agosto.

In sua assenza verrà dato ulteriore spazio a Una Vita, soap opera iberica, che raddoppia il suo appuntamento. Inizierà infatti alle 13.40, l’orario in cui sarebbe incominciato Beautiful, per finire al suo solito orario le 14.45.

Per vedere la fine della trama dello scambio delle culle dovremo quindi attendere fino a settembre.

Ricordiamo che la trama attuale vede coinvolti principalmente Hope, Liam e Thomas, impegnati in un triangolo amoroso. A questo si aggiunge il giallo dello scambio delle culle: la figlia di Hope e Liam si pensa sia morta mentre invece è stata adottata da un’inconsapevole Steffy.

Al posto di Beautiful verrà trasmessa una seconda puntata di Un Vita, soap opera iberica che già nella programmazione attuale seguiva la puntata giornaliera della soap americana.

Per la prossima settimana, almeno, nulla cambia per Daydreamer – Le Ali del Sogno che continuerà ad andare in onda con un singolo episodio dalle 14.45 alle 15.40, orario in cui lascerà spazio alle repliche de Il Segreto con protagonisti Pepa e Tristan.

