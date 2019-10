Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 novembre. Taylor ancora protagonista: dopo una nuova crisi, la donna bacia il dottor Reese.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 3 al 9 novembre. Protagonista di queste puntate sarà ancora una volta Taylor, che da quando è tornata ha scombussolato la vita di tutti.

Questa volta vedremo la donna protagonista dell’ennesima crisi, dove confiderà a Steffy e Ridge di sentirsi una fallita. Successivamente, a una festa organizzata da Steffy, conosce il dottor Reese, padre di Zoe, e lo bacia.

Vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful più nel dettaglio.

Steffy ritiene che i suoi collaboratori, dopo le fatiche della sfilata, meritino un po’ di svago. Così, organizza un rinfresco a cui partecipano tutti coloro che si sono prodigati per la riuscita dell’evento. Anche Taylor si presenta alla festa. La sua attenzione è attirata da Reese Buckingham. L’uomo è il padre di Zoe.

Brooke si confronta con Ridge. Non riesce a credere che il marito ancora non abbia capito che la sua ex moglie è una persona molto pericolosa. Forrester sembra vacillare nel suo intento di difendere Taylor. Poi, però, ripensa a quanto ha già sofferto Steffy e dunque, reputa fondamentale stare dalla loro parte.

Taylor crolla. La donna ha una crisi. Visibilmente depressa, si confida con Steffy e Ridge che tentano di farla stare meglio. Taylor, però, sente di essere una donna fallita. Sempre più fuori controllo si reca da Liam. Chiede al giovane di impedire in tutti i modi a Hope e Brooke di denunciarla.

Zoe non è affatto contenta dell’interesse che suo padre sembra nutrire per Taylor. Teme che possa compromettere il suo lavoro. Liam ha dei dubbi sulla madre di Steffy. Inizia a credere che consegnarla alle forze dell’ordine sia la cosa più giusta da fare. Steffy, tuttavia, la difende a spada tratta e chiede al suo ex compagno di fare lo stesso.

Brooke non intende mantenere il segreto su ciò che ha fatto Taylor. La Logan vuole rivelare tutto a Donna e Katie. Devono sapere che è stata lei a sparare a Bill. Hope, tuttavia, sa che se la notizia si propagasse sarebbe molto più difficile evitare che Taylor ne paghi le conseguenze, perciò chiede alla madre di tacere.

Taylor rivede il dottor Reese. I due sembrano in grande sintonia e l’uomo, inaspettatamente, la bacia. Taylor è sorpresa. Ricambia l’interesse dell’uomo, ma la cosa la spaventa. Non si sente ancora pronta a vivere una nuova relazione.

Zoe viene a sapere che suo padre ha baciato Taylor. La cosa, ovviamente la preoccupa. Ritiene che suo padre non faccia che combinare guai. La giovane non ammette passi falsi ora che Xander sembra finalmente pronto a ricominciare insieme a lei.