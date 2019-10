Beautiful, anticipazioni dal 28 ottobre al 2 novembre. Dopo aver scoperto che Taylor ha sparato a Bill, Brooke l’affronta.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 28 ottobre al 2 novembre. In queste puntate la trama si concentra ancora sul ritorno di Taylor. In particolare del fatto che Liam ha detto a Hope che è stata lei a sparare a Bill.

Hope non manterrà il segreto, causando un litigio tra Liam e Steffy, dicendolo alla madre. Brooke, scoperta la verità, andrà da Taylor decisa ad affrontarla per poi andare alla polizia a raccontare la verità dei fatti.

Vediamo adesso la trama delle puntate di Beautiful più nel dettaglio.

Steffy è preoccupata perché Liam ha raccontato a Hope il loro segreto: sua madre ha sparato a Bill. Liam è convinta che Hope manterrà il segreto, ma si sbaglia. Il fatto che Taylor abbia sparato a Bill turba fortemente Brooke. Preoccupata, affrontare la sua antica rivale senza mezzi termini.

Hope ha rivelato alla madre che Taylor ha sparato a Bill e Brooke va da Taylor intenzionata ad affrontarla. Steffy ha una discussione con Hope proprio in merito alla situazione.

Donna, grazie alla complicità di Pam, fa da modella per Eric, scatenando la gelosia di Quinn. Taylor prega Brooke di non denunciarla, ma quest’ultima si reca da Bill e lo sprona a difendere se stesso e sua nipote da Taylor, raccontando alla polizia dell’agguato subito.

Ridge rassicura Taylor e le promette che farà in modo che non le accada niente: la famiglia per lui è la cosa più importante e ha assoluta priorità.