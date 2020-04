Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 maggio. Hope spinge per far assumere Flo alla Forrester Creations e Ridge deve accettare.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 3 al 9 maggio. In queste puntate vedremo Hope spingere con Brooke e Ridge per far assumere la sua amica Flo alla Forrester Creations.

Dopo i dubbi iniziali Ridge accetta e i tre accolgono Flo tra di loro. Nel frattempo Katie, dopo aver rifiutato la proposta di matrimonio di Bill, va da Brooke per rivelarle il tutto. Amelia cerca di convincere Liam a rimanere a Parigi con la sua famglia.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Katie rivela a Brooke di non aver accettato la proposta di matrimonio di Bill, ignara che lui, nel frattempo, si stia intrattenendo piacevolmente con Shauna.

Flo vuole dire tutta la verità a Hope, ma Zoe, cercando di impedirglielo, la fa cadere a terra. In quel momento entra Shauna.

Hope propone a Ridge e a Brooke di assumere Flo alla Forrester Creations e tra qualche perplessità, Ridge accetta.

Shauna e Zoe cercano disperatamente di convincere Flo a non rivelare la verità a Hope riguardo sua figlia Beth.

Wyatt è geloso perché ha sorpreso Sally e Thomas a parlare di nascosto.

Amelia spinge Liam a restare a Parigi con Steffy e le figlie.

Wyatt e Sally discutono a causa di Flo.

Shauna, Zoe e Flo stringono un patto per mantenere il segreto che le lega.

Alla Forrester, Shauna e Flo vengono accolte calorosamente da Ridge, Brooke e Hope: vogliono che Flo si unisca alla Forrester Creations.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.