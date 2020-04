Beautiful, anticipazioni dal 26 aprile al 2 maggio. Bill chiede a Katie di sposarlo, ma la donna rifiuta la sua proposta.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 26 aprile al 2 maggio. In queste puntate vedremo Bill chiedere a Katie di sposarlo, con la donna che però decide di rifiutare la sua proposta.

Nel frattempo si sta delineando il triangolo tra Hope, Liam e Thomas. Se, infatti, i due ex si stanno riavvicinando dopo quanto successo con la loro bambina, Thomas ammette di essere innamorato di Hope.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Thomas confessa a Sally di amare Hope. Ridge e Brooke sono molto colpiti da alcuni bozzetti che Thomas ha realizzato per la Hope For The Future.

Thomas è sempre più determinato a conquistare Hope, che a sua volta sta vivendo un riavvicinamento con Liam.

Quinn mette in guardia Wyatt sulla lealtà di Sally, avendola vista in atteggiamenti equivoci con Thomas.

Wyatt e Liam parlano della depressione di Liam e Hope per la perdita della figlia, e Wyatt consiglia a Liam di andare a Parigi a trovare Kelly.

Quinn si reca a casa di Wyatt e, senza mezzi termini, ordina a Sally di sparire dalla vita del figlio.

Bill chiede a Katie di sposarlo, ma lei rifiuta.

Zoe, saputo che Flo viene considerata della famiglia, teme che riveli lo scambio di bambine.

Zoe cerca di convincere Brooke che Flo abbia come secondo fine la fama e la ricchezza dei Logan, ma lei non le crede.

