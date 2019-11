Beautiful, anticipazioni dal 24 al 30 novembre. Liam e Hope scelgono insieme il nome della loro bambina: si chiamerà Beth.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 24 al 30 novembre. In queste puntate assisteremo alla scelta del nome della figlia di Liam e Hope, che si chiamerà Beth.

Inoltre vedremo Steffy prendere una enorme decisione. La donna decide che vuole affiancare qualcuno alla piccola Kelly, che possa crescere insieme a lei. Per questo decide che adotterà un bambino.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Reese nasconde un lato decisamente oscuro. Il padre di Zoe, oltre a essere uno squattrinato, sembra essere invischiato in qualcosa di poco chiaro. Liam e Hope, intanto, si concentrano sulla bambina che sta per nascere. Finalmente hanno scelto il nome del bebè. La primogenita di Hope si chiamerà Elizabeth e quindi Beth.

Sono tutti riuniti alla villa dei Forrester. Come ogni anno, infatti, è arrivato il momento di festeggiare il Natale. Al party che come sempre si tiene a casa di Eric, vengono invitati anche Vivienne, Julius, Xander e Zoe. Non sanno che c’è una bellissima sorpresa ad attenderli. All’improvviso, infatti, suona il campanello e arriva Bridget.

Pam e Charlie si occupano di preparare la cena per tutti gli invitati. Non mancheranno i colpi di scena. Si rivelerà provvidenziale l’intervento di Donna, per fare in modo che la festa di Natale dei Forrester non vada a rotoli. Intanto, anche Hope sorprende la sua famiglia. Interrompe la cena per fare un annuncio molto importante.

A Natale, i Forrester, i Logan e gli Spencer seppelliscono l’ascia di guerra. Tutta la famiglia si riunisce per passare insieme quel giorno di festa. C’è un’atmosfera di grande gioia e serenità. Tutti si scambiano gli auguri e sembrano carichi di buoni propositi.

Hope e Liam riflettono su come cambierà la loro vita dopo l’arrivo di Beth. Sono entrambi al settimo cielo e non vedono l’ora di stringere tra le braccia la loro bambina. Liam fa una proposta molto romantica a Hope. Partire per un viaggio prima che la piccola venga al mondo, in modo da assaporare l’ultima vacanza da genitori senza figli.

Steffy vorrebbe che la piccola Beth, figlia di Hope e Liam, crescesse insieme a Kelly. Ci tiene tanto che sua figlia abbia una sorta di sorellina su cui contare, proprio come ha potuto fare lei con Phoebe. Tuttavia, Hope non ha nessuna intenzione di fare crescere sua figlia vicino a una persona dall’equilibrio mentale instabile come Taylor. Così, Steffy decide di ricorrere all’adozione.

Zoe è sempre più sospettosa nei confronti del padre. Non crede che sia a Los Angeles per motivi di lavoro. Ritiene stia tramando qualcosa. Hope e Liam stanno per partire per l’isola di Catalina, ma una telefonata li costringe a cambiare i loro piani.