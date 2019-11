Beautiful, anticipazioni dal 17 al 23 novembre. Maya torna a Los Angeles con una grande novità: ha deciso di divorziare da Rick.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 17 al 23 novembre. In queste puntate vedremo il ritorno di Maya a Los Angeles, viaggio di piacere per vedere la famiglia.

La donna porterà anche una incredibile novità con se. Maya, infatti, non è accompagnata dal marito Rick e questo per un buon motivo: la donna vuole infatti divorziare da lui. Come verrà presa questa notizia dalla sua famiglia?

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Brooke non si ferma al confronto con Liam, tanto che si reca da Taylor. Arriva tra le due storiche rivali l’ennesima discussione. Il dottor Reese ascolta la conversazione e si infuria quando vede la madre di Steffy in difficoltà. A questo punto, il padre di Zoe interviene e prende le sue difese. Dopo di che, rassicura Taylor, ammettendo di essere dalla sua parte e di volerla aiutare.

I Forrester ricevono una visita inaspettata: Maya torna a Los Angeles. La Avant ha lasciato Parigi e arriva in città. La modella si reca da Xander, da cui vuole conoscere le ultime novità sulla sua vita sentimentale. In seguito, va a trovare Brooke e le rivela una notizia che sconvolge: lei e Rick si sono lasciati.

Come le loro madri, sebbene abbiano cercato di trovare un punto d’incontro, Hope e Steffy non riescono ad andare d’accordo. Quando si ritrovano a organizzare la riunione di famiglia per Natale, tra loro si accende una nuova discussione. Mentre la Logan vuole che Taylor stia lontana dalla sua famiglia, la figlia di Ridge pretende che la madre sia presente.

La discussione tra Hope e Steffy diventa sempre più accesa. Entrambi sembrano non voler cedere, in particolare la Forrester. Un giorno così importante come il Natale dovrebbe essere trascorso con le persone care e tra queste, per Steffy, c’è chiaramente anche Taylor.

Nonostante sia consapevole di quanto accaduto in passato, la figlia di Ridge è sicura che Taylor abbia il diritto di trascorrere una festa serena. Dall’altra parte Hope non è per nulla d’accordo con il pensiero della rivale.

Steffy rivela a Hope e Liam di aver preso una decisione importante. La sorella di Thomas annuncia di voler dare una sorella a Kelly, in quanto ricorda come per lei sia stato fondamentale avere vicino Phoebe, fino alla morte di quest’ultima. Pertanto, ha intenzione di adottare una bambina.

Tornata in città, Maya riunisce la famiglia affinché tutti sappiano quanto accaduto tra lei e Rick. La modella rivela a Vivienne e Julius che il divorzio con il marito è imminente. Steffy decide di non prendere parte alla festa di Natale a casa di Eric, ma Taylor la convince a fare diversamente.