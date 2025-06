Vincenzo Comunale in Comedy Show Live scena a Caserta

Vincenzo Comunale torna ad esibirsi in Campania con il suo live show mercoledì 18 giugno a Caserta.

Ironia, risate e comicità senza filtri: Vincenzo Comunale torna ad esibirsi in Campania con il suo live show. Dopo il doppio sold out al Teatro Palapartenope / Casa della Musica di Napoli lo scorso febbraio e il successo del tour nazionale con tappe anche ad Amsterdam, Vincenzo Comunale, una degli attori comici più brillanti della stand-up comedy italiana, torna a esibirsi in Campania con un imperdibile appuntamento: mercoledì 18 giugno 2025 al Parco della Musica “Maria Carolina” (Ce) inserito nel programma del Caserta Summer Fest. L’appuntamento è una produzione a cura della società Ufficio K in collaborazione con Full Heads Comedy.

Lo spettacolo, in programma alle ore 21:15 (ingresso Primo settore euro 20 più diritti di prevendita e Secondo settore euro 17 più diritti di prevendita attive su Ticketone), sarà un viaggio tra i momenti più esilaranti del suo repertorio, con monologhi tratti dalle serate di Alert’ Comedy e i migliori sketch dei suoi ultimi successi, tra cui “A ruota libera” e “Ant3prima“. Un’occasione per immergersi nell’ironia, sottile e al contempo diretta, di un artista capace di ribaltare la realtà con uno sguardo sempre originale e sorprendente.

Vincenzo Comunale, napoletano classe ’96, è oggi tra i comici più apprezzati della nuova generazione. Vincitore di prestigiosi premi come il “Premio Massimo Troisi” e il “Premio Charlot“, è volto noto al grande pubblico grazie alla partecipazione a programmi come “Zelig” (Canale 5), “Battute?” (Rai 2), “Le Iene” (Italia 1) e “Mad in Italy” (Rai 2), oltre a numerosi format su Comedy Central.

Autore e interprete di one man show di successo, Comunale ha portato la sua comicità in tutta Italia e all’estero, conquistando platee anche a Londra, Parigi e Lisbona. Nel 2023 ha registrato un record di affluenza con uno speciale “Vincenzo Comunale Show” a Piazza del Plebiscito (Napoli), davanti a oltre 6.000 spettatori.

Attivissimo sui social network, dove i suoi video totalizzano milioni di visualizzazioni, è anche ideatore e conduttore del late show “Inoltrato Molte Volte” (prodotto dal Teatro San Carlo), un format innovativo che unisce interviste, sketch e improvvisazione.