Via libera definitivo al decreto Campi Flegrei

Decreto Campi Flegrei | Con 139 sì, 105 no e 4 astenuti, la Camera ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge del decreto che contiene le disposizioni urgenti per affrontare le conseguenze delle alluvioni che ci sono state in Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti dei terremoti nell’area dei Campi Flegrei.

Fra l’altro, la norma aumenta durata e competenza territoriale del Commissario, introduce un Piano speciale di ricostruzione, misure per accelerare gli interventi prioritari e interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei.