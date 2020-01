Beautiful, anticipazioni dal 7 al 12 gennaio. Dopo aver finto la morte di Beth, il dottor Reese vuole farla adottare da Steffy.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful dal 7 al 12 gennaio. In queste puntate vedremo cosa sta succedendo alla piccola Beth dopo che il dottor Reese ha finto la sua morte.

L’uomo, indebitato fino al collo, ha deciso di prendere la bambina per venderla al miglior offerente. L’offerente potrebbe essere Taylor, che vorrebbe aiutare Steffy ad adottare un altro figlio.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Dopo aver ricevuto una telefonata minacciosa, Reese cerca di affettare i tempi dell’adozione. La sua amica Florence, però, comincia ad avere dei sospetti e crede che il medico le stia nascondendo qualcosa.

Taylor racconta a Steffy di quello che è successo a Malibù, dove ha conosciuto una donna in difficoltà che vuole dare in adozione la sua bambina. Steffy non è convinta di voler procedere per via di quanto accaduto ad Hope.

Hope e Liam sono ancora molto provati per la perdita della piccola Beth: in particolare la Logan non riesce a superare questo dramma. Reese, senza scrupoli, va avanti col suo piano.

Steffy chiede a Liam di accompagnarla a vedere la piccola che intende adottare. Lui acconsente e non immagina che possa trattarsi di Beth, la figlia avuta di recente da Hope Logan.

Steffy decide di adottare la piccola Beth e con la madre Taylor pianifica l’adozione, che implica un ingente somma di denaro che finisce nelle mani del dottor Reese.