Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 aprile: Flo è figlia di Storm

Beautiful, anticipazioni dal 13 al 18 aprile. Arrivano i risultati del test del DNA di Flo: il padre della ragazza è Storm Logan.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 13 al 18 aprile. Bill è preoccupato del rapporto che c’è stato tra Flo e Wyatt: se anche Flo dovesse essere sua figlia le cose si complicherebbero non poco.

Fortunatamente le cose vanno bene: il test del DNA rivela che il padre di Flo è il defunto Storm Logan. Questo però mette in una brutta situazione Flo, in quanto Hope, a cui ha tolto la bambina, adesso è sua cugina.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Bill convoca Wyatt, in presenza di Quinn e Shauna, per rivelargli che lui e Flo potrebbero essere fratelli e per chiedergli di che natura sia il loro rapporto. Ricordiamo che i due ragazzi nel passato sono stati fidanzati, questo significherebbe che hanno consumato a loro insaputa un rapporto incestuoso tra fratello e sorella.

Wyatt, Shauna, Bill e Quinn discutono della possibilità che Bill sia il padre di Flo e al ragazzo viene raccontato della breve liaison avuta in passato da suo padre con la Signora Fulton. Nel frattempo i risultati del test del DNA sono imminenti.

I risultati del test del DNA finalmente sono arrivati, e Wyatt, Quinn, Bill e Shauna sono impazienti di conoscerli. Per i due Spencer, la conferma della paternità di Bill, rappresenterebbe un duro colpo.

Bill legge con molto sollievo i risultati del test del DNA: non è lui il padre di Flo, bensì il defunto Storm Logan. Flo è dunque la figlia del fratello delle tre sorelle Logan e dunque nipote dele donne e cugina di Hope, la poverina a cui ha distrutto la vita rubandole sua figlia.

Flo, rosa dal senso di colpa, sta per dire tutta la verità a Hope, ma viene interrotta dalla madre Shauna, da Wyatt e da Quinn, così il segreto di Beth resta inviolato.

Ma una volta che Flo capisce di appartenere alla famiglia Logan, la sua crisi si fa più intensa. La ragazza si domanda per quanto ancora potrà continuare a mantenere questo deplorevole segreto.

