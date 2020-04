Beautiful, anticipazioni dal 5 all'11 aprile: Flo fa il test del DNA

Beautiful, anticipazioni dal 5 all’11 aprile. Flo decide di sottoporsi al test del DNA per scoprire l’identità di suo padre.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 5 all’11 aprile. In queste puntate vedremo una Flo più determinata che mai per scoprire l’identità di suo padre.

Per questo la donna si sottopone al test del DNA. Nel frattempo Shauna, la madre di Flo, torna in città e confida i suoi dubbi a Quinn. Successivamente si reca da Bill per rivelargli di essere il padre di Flo.

Vediamo le anticipazioni più nel dettaglio.

Sally assicura a Quinn di essere molto innamorata di Wyatt. Ritiene che sia l’uomo della sua vita. Inoltre, gli sarà sempre grata per tutto quello che il giovane ha fatto per lei, quando la sua carriera sembrava ormai finita. Quinn sembra avere ormai accettato la loro relazione.

Thomas è ormai il confidente di Hope. La ascolta e tenta in tutti i modi di alleviare il forte dolore che ancora prova per la morte di Beth. Flo, intanto, ha un’interessante conversazione con Shauna, sua madre. Quest’ultima presto sarà un elemento fondamentale nelle dinamiche della famiglia Forrester.

Flo si sottopone al test del DNA per conoscere l’identità di suo padre. Wyatt ha intenzione di rassicurarla e di starle vicino. Così, si reca da lei per conoscere i risultati del test del DNA, che finalmente riveleranno chi è il padre. Intanto, Flo sta per ricevere una visita inaspettata.

La madre di Flo, Shauna, piomba in città e si reca subito a fare visita a una sua vecchia amica. Stiamo parlando di Quinn. Le due non si vedono da tantissimi anni. Il loro rapporto risale ai tempi in cui Wyatt e Flo erano felicemente fidanzati.

Wyatt e Flo trascorrono un pomeriggio insieme e si interrogano sull’identità del padre della ragazza. Inoltre, si domandano quali effetti avrà sulla vita di Flo, conoscere questo dettaglio importantissimo. Shauna e Quinn, intanto, ricordano i vecchi tempi e parlano anche di Bill Spencer.

Shauna vuota il sacco. Dice a Quinn di essere molto preoccupata. Non vuole che Flo scopra l’identità di suo padre. La donna è determinata a fare tutto il possibile perché sua figlia non scopra mai la verità. Quinn potrebbe aiutarla nella sua missione.

È arrivato il giorno del verdetto. Flo è impaziente di conoscere l’identità di suo padre. Allo stesso tempo, spera che conoscere questa verità non sconvolga la sua vita. Intanto, Shauna si reca da Bill e gli rivela che Flo è sua figlia. L’imprenditore è incredulo.

