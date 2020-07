Beautiful: anticipazioni dal 6 al 10 luglio: Hope rifiuta Thomas

Beautiful, anticipazioni dal 6 al 10 luglio. Dopo il divorzio con Liam, Hope rifiuta la proposta di Thomas di formare una famiglia con lui.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 6 al 10 luglio. In queste puntate vedremo Thomas fare la sua mossa con Hope, dopo che viene ufficializzato il suo divorzio da Liam.

Il Forrester chiede quindi alla ragazza di voler creare una famiglia con lei e il figlio. Hope però rifiuta: non è pronta a voltare pagina e sicuramente non prova nulla per lui essendo ancora innamorata dell’ex marito.

Vediamo ora le anticipazioni più nel dettaglio.

Grazie alla confessione di Flo, Thomas ha scoperto che Phoebe in realtà è Beth; e ora, i due alleati della Fulton – Xander e Zoe – temono le conseguenze di questa scomoda rivelazione. Se Steffy e Hope dovessero scoprire la verità verrebbero entrambi accusati di complicità.

Adesso che Hope ha firmato le carte per l’annullamento del matrimonio con Liam, Thomas le propone di creare una famiglia con lui e Douglas. E’ l’occasione giusta per il Forrester, ma ha fatto male i suoi conti, Hope non lo ama e fatica a vederlo con occhi diversi.

Hope rifiuta la richiesta di Thomas: non è ancora certa di voler formare una nuova famiglia con lui e Douglas. La Logan non si sente pronta a voltare pagina, sa di aver fatto la cosa giusta, ma è ancora innamorata di Liam.

Bill si reca da Steffy e Liam insieme a Katie e chiede scusa a suo figlio. E’ felice che Liam sia tornato da Steffy e che la ragazza non sia più sola a crescere le bambine, del resto è stato lui a distruggere il loro matrimonio. Intanto Brooke mette in guardia Hope dalle intenzioni di Thomas.

Wyatt e Flo vanno a casa di Liam e Steffy per passare un pomeriggio in spiaggia. È in quella occasione che Flo rivede finalmente Phoebe, “sua figlia”, data in adozione a Steffy. La ragazza non saprà come comportarsi. Riuscirà a superare la “prova” o finirà per farsi scoprire?

