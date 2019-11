Beautiful, anticipazioni americane: Liam lascia Hope per Kelly

Beautiful, anticipazioni americane. Liam decide di stare vicino alla piccola Kelly mentre Hope va in vacanza da sola.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate americane di Beautiful. In queste puntate vedremo Hope in procinto di partorire. La donna però decide di concedersi un’ultima vacanza insieme a Liam sull’isola di Catilina.

Le cose però non vanno come sperato dalla donna. Infatti Liam all’ultimo decide di non partire più perchè Kelly, la figlia avuta da Steffy, sta male. Hope inoltre finisce in travaglio proprio sull’isola mentre imperversa una bufera.

Vediamo adesso le anticipazioni americane più nel dettaglio.

Hope comprerà a sorpresa un biglietto per una vacanza romantica nell’isola di Catalina, dove spera ovviamente di recarsi con il marito. Purtroppo il gesto fatto da Hope non verrà apprezzato, o meglio, Liam sarà lieto di poter trascorrere con lei del tempo, ma purtroppo dovrà prima adempiere ai suoi obblighi lavorativi e di padre.

La coppia comunque si accorderà, Liam infatti tranquillizzerà Hope promettendole che la raggiungerà entro un paio di giorno, quindi la Logan farà le valige e partirà serena per le vacanze in atteso dell’arrivo del marito. Ma la povera Logan si troverà a fare i conti con un’altra cocente delusione.

Liam, infatti, è pronto per partire quando Steffy lo informa che la loro piccola ha la febbre alta. Liam a quel punto ritarda di ore la partenza, purtroppo a mandare definitivamente a monte il viaggio è il bollettino meteorologico: l’isola di Catalina è stata investita da una bufera e tutte le vie per raggiungerla sono state chiuse.

Quella di Hope, a pochi giorni dal parto, si è rivelata dunque una mossa incauta, la Logan infatti finisce in travaglio proprio mentre è sola sull’Isola. La preoccupazione è molta, visto anche il precedente aborto… riuscirà Hope a portare serenamente a termine la gravidanza?