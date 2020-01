Beautiful, anticipazioni dal 26 gennaio al 1° febbraio. Liam informa Hope che Steffy ha deciso, e adottato, una bambina.

Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 26 gennaio al 1° febbraio. In queste puntate assistiamo alla scoperta, da parte di Hope, che Steffy ha adottato una bambina.

E’ stato Liam a comunicarlo alla donna, che gli dice di andare da lei a vedere come vanno le cose, visto che Liam è il padre dell’altro bambino di Steffy. Inoltre scopriamo che il dottor Reese è riuscito a coprire i suoi debiti con i soldi dell’adozione.

Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio.

Mentre la famiglia Forrester non sa come comportarsi con Hope e Liam, lui si trova a casa di Steffy per offrirsi come figura paterna per la neonata.

Liam comunica a Hope che Steffy sta per adottare una neonata. Steffy va da Florence per la firma dei documenti per l’adozione.

Reese garantisce all’uomo che ha minacciato Zoe che riceverà i soldi a breve, ma che dovrà stare lontano da sua figlia o lo denuncerà alla polizia.

Per errore, Reese entra nell’ambulatorio dove si trovano Hope e Liam. Lei chiede al dottore se sia certo che sua figlia fosse morta prima di venire alla luce.

Steffy e Florence completano la compilazione delle carte, Florence appone le ultime firme per l’adozione. La piccola si chiamerà Phoebe, come la sua gemella morta.

Ultimato il pagamento concordato per l’adozione, da parte di Taylor a Reese, Steffy porta a casa Phoebe.

Reese salda il suo debito con il suo creditore.

Ridge informa Brooke, Liam e Hope dell’adozione ormai ufficializzata e Hope invita Liam a recarsi a casa di Steffy.

Rileggi le ultime anticipazioni di Beautiful.