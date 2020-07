Uomini e Donne: Sirius parla del suo rapporto con Gemma

Uomini e Donne, news. Sirius, Nicola Vivarelli, parla del suo rapporto con Gemma nell’intervista del magazine del programma.

Uomini e Donne è finito da quasi un mese e dopo un lungo silenzio torniamo a scoprire le ultime news di una delle coppie più discusse. Stiamo parlando della coppia composta da Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, meglio conosciuto come Sirius.

Il ragazzo ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale del programma. Ecco le sue parole.

“Abbiamo passato due giorni molto piacevoli e rilassanti, abbiamo fatto delle belle passeggiate in centro e per le ville di Roma. Appena sceso a Roma, ho percepito un tono diverso nella voce di Gemma. Era più felice, più tenera, riuscivo a sentirla più vicina di sempre.”

“Ovviamente, sentendomi fisicamente più vicino a lei, tutto ha preso una piega diversa. Sono stato molto felice di aver avuto modo di trascorrere un po’ di tempo insieme. Abbiamo avuto modo di stare vicini, di parlare finalmente guardandoci negli occhi e di certo non sono mancate le risate.”

Sirius poi continua: “Devo essere sincero, a volte non sono presente al cento per cento ma non perché non voglia, solo perché sono preso da certe cose che devo fare durante la mia routine giornaliera.”

“Nonostante ciò, c’è modo di sentirci più volte durante l’arco della giornata, sempre con molto piacere. Abbiamo sempre la voglia di chiamarci, massaggiarci, videochiamarci, cosa che rende la distanza meno difficoltosa. Questo è un buon modo per sentirci più vicini.”

Il cavaliere conclude dicendo “Non abbiamo ancora definito alcun progetto ma sicuramente c’è tanta voglia e volontà di organizzarci al meglio per poter trascorrere altri piacevoli momenti.”

