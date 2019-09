Uomini e Donne, Ursula e Sossio nella puntata di ieri la coppia ha raccontato i propri problemi in attesa dell’arrivo della piccola Bianca previsto per i primi giorni di ottobre.

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Ursula e Sossio sono stati ospiti della puntata. I due confermano che non saranno molto presenti nel prosieguo della trasmissione a causa della futura nascita della figlia, la piccola Bianca.

Visualizza questo post su Instagram Ursula e Sossio sono pronti ad accogliere la dolce Bianca 🥰 #UominieDonne Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 16 Set 2019 alle ore 6:53 PDT

Ma a sorprendere di più i fan della coppia sono state le parole di Sossio, che ha raccontato delle difficoltà che i due hanno vissuto nell’ultimo periodo. La motivazione principale dei loro problemi è la gelosia di Ursula e la leggerezza di Sossio.

“Sopportare la sua gelosia è diventato faticoso” racconta Sossio a Maria De Filippi.

Dichiarazioni shock a Uomini e Donne. Sossio Aruta infatti rivela che lui e la compagna Ursula Bennardo hanno avuto delle difficoltà nell’ultimo periodo. Secondo il calciatore Ursula sarebbe stata troppo gelosa negli ultimi mesi.

“Gli ormoni sono a palla […] Ho fatto di tutto per non farla sentire a disagio ma sopportare la sua gelosia è diventato faticoso”, racconta Sossio nello studio di Canale 5. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una chiamata di una donna a mezzanotte avvenuta proprio questa estate.

Ovviamente è pronta la replica di Ursula, che imputa troppa leggerezza al compagno: “Lui è molto leggero e questo pesa nel nostro rapporto, non è ingenuo, deve stare più attento […]. Pecca in confidenza, lui lo fa perchè è estroverso, non ci pensa, però dall’altra parte viene frainteso”.

La coppia racconta però anche di come sono riusciti a superare tutte le difficoltà.

Nonostante le continue discussioni i due però hanno retto e sono ancora insieme (ricordiamo che la puntata in questione è stata registrata a fine agosto, mentre ora Ursula è pronta per andare in ospedale).

Anzi è proprio la forza di superare tutti gli ostacoli che certifica la forza e la profondità dei sentimenti che provano l’uno per l’altro.