Uomini e Donne, aggiornamento: Ursula pronta al parto

Uomini e Donne, aggiornamento. Ursula Bennardo pronta a trasferirsi in ospedale per il parto della piccola Bianca.

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla condizione di Ursula Bennardo. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne infatti è al termine della sua gravidanza, è ormai in arrivo la piccola Bianca. La donna comunica l’ultimo aggiornamento tramite una Instagram Story.

L’aggiornamento di oggi è che la coppia ha completato le valigie ed è pronta a trasferirsi in ospedale. Nel frattempo il compagno di Ursula, Sossio Aruta, annuncia il suo obiettivo di arrivare a 400 gol in carriera.

“Questa è la valigia per la mia stellina, per l’ospedale” dice Ursula su Instagram.

Ursula Bennardo è quasi pronta a partorire. Nei prossimi giorni infatti la donna darà alla luce la piccola Bianca. A confermare la notizia è la stessa Ursula che annuncia di essere pronta a trasferirsi in ospedale per il parto.

“Questa è la valigia per la mia stellina, per l’ospedale”, scrive su Instagram l’ex dama di Uomini e Donne. “È tutto pronto anche il sacchetto per i suoi vestitini. Adesso devo preparare la mia e non immaginate l’emozione indescrivibile, sono tra le nuvole” continua la quasi neo mamma.

Prima di andare in ospedale, però, c’è un altro evento a cui la coppia deve partecipare. Si tratta della presentazione della squadra del Cittadella Potenza, dove milita Sossio Aruta. Il cavaliere infatti svela il suo obiettivo di arrivare a 400 gol in carriera.

“Sarà il mio ultimo anno se riuscirò a raggiungere i 400 gol in carriera, ne mancano 23”, racconta Sossio a Dailynews24, e aggiunge: “Più che altro è una scommessa con me stesso, è un traguardo che voglio raggiungere a tutti i costi”.