Uomini e Donne, trono over. Nella puntata di oggi arriva una grande sorpresa con il ballerino di ‘Amici’ in studio. Mentre nell’ultima registrazione Gemma decide di chiudere la conoscenza con Emanuele.

Arrivano le anticipazioni dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, datata 30 gennaio. Mentre nella puntata di oggi 4 febbraio vedremo Gemma Galgani e il suo ultimo corteggiatore, Emanuele in un ballo sensuale che si concluderà con un bacio cinematografico. Per rendere il tutto più accattivante Tina Cipollari benderà la dama. Inoltre Maria De Filippi a sorpresa farà entrare Umberto Gaudino di ‘Amici’ che si scatenerà a ballare con le dame. Come anticipato da Witty tv Gemma si lancerà nelle braccia di Emanuele per un altro ballo. Insomma tutto da vedere. Non mancheranno i commenti ironici di Tina Cipollari.

Ma torniamo alle vicende amorose registrate il 30 gennaio

La dama torinese aveva iniziato la sua conoscenza e i due si erano visti anche lontano dalle telecamere. Scopriamo che si sono anche scambiati dei baci, ma Gemma decide di chiudere la conoscenza perchè non sente del trasporto per lui.

Tina accusa Gemma di essere interessata solo al sesso.

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne trono over vediamo come sono andate le cose tra Gemma Galgani ed Emanuele. Nella puntata precedente la dama aveva deciso di approfondire la conoscenza con il cavaliere.

Scopriamo così che i due si sono visti al di fuori del programma. Le cose sono andate bene tanto da scambiarsi più di un bacio. Ma questo non ha impedito a Gemma di decidere di chiudere la conoscenza con l’uomo.

Nonostante fossero tutti sorpresi, la dama torinese ha spiegato che non ha sentito il giusto trasporto mentre baciava Emanuele e per questo ha deciso di chiudere. Emanuele, da parte sua, ha raccontato la sua versione e ha detto che sono quasi finiti a fare la doccia assieme.

Sentite queste dichiarazioni, Tina Cipollari non ha perso tempo e ha subito approfittato per accusare Gemma di essere interessata solo al sesso e non alla costruzione di rapporti stabili. Motivo per cui per lei le cose sono sempre andate male.

Gemma, ovviamente, si difende dalle accuse mosse da Tina senza però cambiare idea su Emanuele. Il cavaliere infatti non riesce a convincere la dama di continuare ad approfondire la sua conoscenza.

Inoltre la dama spiega anche di essere molto dubbiosa sul cavaliere: lui ha raccontato di aver avuto delle storie con donne tra i 40 e 50 anni circa. Come può essere attratto da lei che ne ha 70?

La puntata si chiude con l’appello di Tina: vuole che tutti gli ex di Gemma Galgani tornino in studio per raccontare la loro relazione con la dama.

