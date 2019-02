Uomini e donne gossip: Sossio Aruta ha ufficializzato su “Dipiù” la proposta di matrimonio alla sua Ursula Bennardo.

Fiori d’arancio in arrivo per Sossio Aruta e Ursula Bennardo, ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Lasciato il dating show di Maria De Filippi, l’ex attaccante di Benevento, Frosinone e Savoia ha infatti fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata.

Sossio ha ufficializzato la volontà di fare il grande passo tramite le pagine del settimanale “Di Più”, attraverso una lettera dedicata alla sua amata. “Ursula, ho chiesto di poterlo fare attraverso Di Più perché volevo che questo momento potesse diventare unico come unico è il sentimento che provo per te. Allora te lo chiedo qui: Ursula Bennardo, vuoi diventare mia moglie? Non essere avventata, aspetta a rispondere: desidero che ci pensi bene.. Vorrei sposarti e trasferirmi in pianta stabile da te, in Puglia”.

L’ex cavaliere del trono over ha anche svelato come vorrebbe il loro matrimonio e anche i possibili testimoni: “Mi piacerebbe sposarti in spiaggia, al tramonto, alla fine di una giornata di sole. Ho già pensato ai testimoni: Tina Cipollari e Gianni Sperti“.

Un periodo d’oro insomma per Aruta, che a 48 anni è anche tornato in campo tra le fila del Grottaglie, portando dunque avanti anche la sua passione per il calcio, con la speranza futura di diventare allenatore: “Quando l’anno prossimo smetterò di fare il calciatore -dice ancora Sossio ad Ursula- inizierò ad allenare lì. Non mi vedrai mai ciondolare per casa, te lo giuro”.

Come riportato da “Gossipetv”, per Sossio Aruta sarebbe il secondo matrimonio, dopo i due bambini avuti da Rossella. Anche Ursula ha alle spalle un divorzio ed è mamma di tre figli.