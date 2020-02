Uomini e Donne, trono over. Dopo la crisi con Ida Platano, Riccardo Guarnieri spiega i motivi del litigio.

Arrivano le ultime news di una delle coppie più seguite degli ultimi anni del trono over di Uomini e Donne. Dopo la crisi di pianto, durante l’ultima registrazione, di Ida Platano, si era capito che qualcosa era successo con Riccardo Guarnieri.

Ieri vi avevamo parlato di un post su Instagram proprio del cavaliere, dove citava una canzone di Giorgia “Scelgo te”, chiaro messaggio di pace verso Ida. Oggi scopriamo insieme invece un video di Riccardo in cui spiega i motivi della crisi.

” L’agenzia non c’entra nulla”, spiega Riccardo Guarnieri nel video.

Una ennesima crisi ha colpito Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La prova l’abbiamo avuta prima con le lacrime della donna nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne. Poi ci ha pensato Riccardo a spiegare le motivazioni della crisi.

“Ciao ragazzi, allora io non sono solito fare dirette o Instagram Stories, ma oggi ci tengo in particolar modo perché ho letto delle cose molto negative, dette da alcuni blog che hanno scritto che le nostre discussioni sono dovute ad un’agenzia.

Voglio dire che non è assolutamente così, Ida non era nemmeno a conoscenza del fatto che volesse entrare in questa agenzia. Dopo aver letto tutto questo ho deciso di fare un passo indietro e di uscirmene da questa agenzia. Io odio fare queste cose, ma era doveroso farlo.

Per cercare di sistemare tutto, l’agenzia non c’entra nulla, Ida non c’entra nulla, e io me ne sto comunque tirando fuori da questa agenzia, anche se non è mai stata un problema tra noi. Lo dico solo per salvaguardare Ida e questa agenzia, e perché è giusto fare chiarezza”

Riccardo parla di un’agenzia perchè molti addetti ai lavori avevano spiegato la crisi con la volontà di Riccardo di entrare a far parte del mondo dello spettacolo, affiliandosi ad un’agenzia specializzata.

Ecco il video di Riccardo Guarnieri