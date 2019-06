Uomini e Donne, trono over. Riccardo Guarnieri torna sui social dopo un lungo periodo di silenzio dopo la fine del programma.

Riccardo Guarnieri torna sui social dopo il lungo silenzio che ha seguito la rottura con Ida Platano. Non che i due fossero tornati assieme, ma nelle ultime puntate di Uomini e Donne trono over sembrava essersi riaperta una porta.

Come sappiamo le cose non sono poi andate bene, con Ida che voleva chiarezza da Riccardo. Il cavaliere invece voleva andare con calma, rivalutare tutto e tutti, prima di prendere la decisione di riprovarci. Ma sono in molti a sperare che i due possano tornare assieme.

Uomini e Donne trono over. “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere”, scrive Riccardo Guarnieri sui propri canali social.

Dicevamo che Riccardo Guarnieri è tornato a scrivere sui social. Il messaggio postato recita “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili”. In molti hanno subito pensato che il cavaliere avesse qualcuno in mente.

Si tratta ovviamente di Ida Platano. Sono in molti infatti a sperare che il prossimo anno i due possano tornare a Uomini e Donne trono over non in qualità di tronisti (o corteggiatori) ma in qualità di ospiti invitati. Cosi come è successo a molte altre coppie create dal e nel programma.

Questo ovviamente non è che un’ipotesi, un’azzardo da parte dei fan della coppia. Dai diretti interessati infatti non danno segni di ripensamenti rispetto alla separazione di poche settimane fa, molto sofferta per entrambi.

Lui è impegnato in un viaggio di cui non si sa niente, ne la meta ne eventuali accompagnatori, o accompagnatrici. Lei invece prosegue con la sua vita divisa tra gli affetti familiari, il figlio in particolare, e le amicizie, come ad esempio con Gemma Galgani.