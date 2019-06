Uomini e Donne, messaggio social di Ida a Gemma

Uomini e Donne, trono over. Messaggio social di stima di Ida Platano a Gemma Galgani, sua amica dentro e fuori lo studio.

Uomini e Donne over è andato in vacanza da ormai due settimane, ma le storie attorno ai suoi protagonisti non si fermano mai. Grazie ai social infatti riusciamo ad essere sempre aggiornati sulle vite dei protagonisti del dating show al di fuori dello studio di Canale 5.

L’ultimo aggiornamento riguarda Ida Platano e il suo messaggio di stima verso l’amica di sempre Gemma Galgani. Le due hanno fatto amicizia durante il trono over e sono rimaste sin da allora molto legate, tanto che Gemma è andata a Temptation Island a consolare l’amica dopo la rottura con Riccardo Guarnieri.

“Rimarrai per sempre speciale” dice Ida a Gemma, parole cariche di affetto e stima nei confronti dell’amica di sempre.

Gemma e Ida continuano a vedersi anche al di fuori di Uomini e Donne. Infatti da quando il programma è andato in vacanza non è raro vedere foto social delle due insieme. Questa volta Ida ha deciso di dedicare un messaggio d’affetto alla sua amica.

“Amica mia, hai lasciato un segno dentro me e Samu, rimarrai per sempre speciale” sono le parole che Ida dedica all’amica. Oltre al grande affetto traspare un contributo forte che la Galgani ha lasciato sull’amica e anche sul piccolo Samu, figlio di 7 anni della Platano.

Ma l’attività social di Ida non si limita all’amica, infatti ci aggiorna sulla sua giornata, dalla colazione al momento in cui mette a letto il figlio, grande protagonista della sua vita. Nell’ultimo aggiornamento vediamo anche la nuova pettinatura sfoggiata dalla donna (visibile nella foto a sinistra).

Due trecce intrecciate perfettamente, comodissime per affrontare il grande caldo di questi giorni rimanendo comunque alla moda. Sembra che la vita di Ida stia procedendo bene lontano da Riccardo Guarnieri, che sia finita per davvero?