Uomini e Donne, anticipazioni: Riccardo si dichiara a Ida

Uomini e Donne, trono over. Anticipazioni registrazione del 1° ottobre. Riccardo Guarnieri dichiara il suo amore per Ida Platano con una lettera. La dama non riesce a trattenere le lacrime. E’ pace fatta tra i due?

Arrivano le ultime anticipazioni sulla registrazione del 1° ottobre di Uomini e Donne trono over. In questa puntata assisteremo ad un grande colpo di scena: Riccardo si è arreso e ha deciso di dichiarare il suo amore per Ida.

Che la storia tra i due ex non fosse finita era facilmente intuibile dalle reazioni che i due provocavano l’uno nell’altra in questo inizio della nuova stagione del programma. Non ci aspettavamo però che le cose cambiassero così presto.

Nella sua lettera Riccardo non parla solo di amore, ma anche di insicurezze e paure.

Grande colpo di scena nell’ultima puntata registrata del trono over di Uomini e Donne. E’ arrivata infatti la dichiarazione d’amore di Riccardo Guarnieri a Ida Platano. L’uomo ha letto una lunga lettera in cui dichiarava i suoi sentimenti mai sopiti per la sua ex.

La puntata si apre con Gemma, ma ben presto Maria De Filippi concede la parola a Riccardo. L’uomo si siede al centro dello studio e inizia a leggere la sua lettera, che si dimostra essere d’amore.

Riccardo dice che non può più negare i suoi sentimenti. Ama ancora Ida, anzi è la donna che ha amato di più in tutta la sua vita. Ma è spaventato: liti, incomprensioni, insicurezze fanno temere Riccardo per il loro futuro.

Nonostante tutto però non può che ammettere di amare ancora Ida. La risposta della donna è sotto forma di lacrime per l’emozione. Al che interviene Armando Incarnato, cavaliere che nel frattempo stava corteggiando la dama.

Visibilmente infastidito dalla dichiarazione di Riccardo, attacca fortemente Ida perchè, a suo dire, è caduta di nuovo nella trappola del Guarnieri e, vista la sua reazione, lo ha solo preso in giro. Per stemperare gli animi Maria ha proposto ai due ex un ballo che loro hanno accettato subito.

Per avere ulteriori informazioni sulla vicenda non ci resta che attendere la messa in onda della puntata del trono over.