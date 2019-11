Uomini e Donne, trono over. Dopo il litigio durante l’ultima puntata, Riccardo Guarnieri dedica una canzone a Ida Platano su Instagram.

Arrivano le ultime news sulle vicende di Uomini e Donne trohno over. In particolare oggi si parla di trono over, e quando si parla del trono over due nomi saltano subito fuori. Stiamo parlando ovviamente di Riccardo Guarnieri e Ida Platano.

I due nell’ultima puntata andata in onda hanno avuto l’ennesimo litigio. Le motivazioni sono quelle di sempre: incomprensioni, di natura comunicativa e caratteriale. Abbiamo però una novità a tal proposito. Riccardo ha infatti pubblicato dei versi di una canzone che sembrano rivolti proprio a Ida.

“Tu nel mio destino ci sarai per sempre”, è parte delle parole scritte da Riccardo su Instagram.

Nell’ultima puntata del trono over abbiamo visto Riccardo Guarnieri litigare nuovamente con Ida Platano. I due hanno avuto le solite incomprensioni che li hanno portati prima a discutere prima in pubblico nello studio, poi in privato dietro le quinte.

Non sappiamo cosa si sono detti i due e c’è ancora grande riserbo sulla discussione. Abbiamo visto Ida in lacrime da sola quando, successivamente, Maria De Filippi si è collegata con lei.

Dopo la puntata Riccardo ha poi pubblicato una foto di loro in treno insieme, sorridenti. Quindi, probabilmente, c’è stato un chiarimento. Da quel momento però nessuno dei due ha più pubblicato niente direttamente associabile all’altro.

Il cavaliere ha però pubblicato alcuni versi della canzone di Alberto Urso “E poi ti penti”, che sembrano proprio indirizzati a Ida. Questi i versi:

“Noi due anime così diverse, così uguali. Noi capaci di dimenticarsi per un giorno e poi così romantici da dirsi sempre che se di te non me ne frega niente, comunque tu nel mio destino ci sarai per sempre”.

Ida dal canto suo ha pubblicato solo storie pubblicitarie, tra le quali un messaggio d’amore all’amica di sempre, Gemma Galgani. Le due sono molto amiche sin dall’esordio di Ida a Uomini e Donne trono over e la loro amicizia si rinnova ancora una volta.