Uomini e Donne, anticipazioni: Pamela conquista Sirius?

Uomini e Donne, trono over. Sotto lo sguardo infuriato di Gemma Galgani, Sirius balla con Pamela. “Bravo Nicola”, ironizza pungente Tina Cipollari.

Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. E’ già finita tra Gemma Galgani e Sirius, il giovane Nicola? Questa è la domanda che tutti i fan della trasmissione si pongono dopo quanto avvenuto nell’ultima puntata del programma.

Dopo le scenate di gelosia degli ultimi giorni, nella puntata di ieri il 26enne ufficiale di bordo ha fatto esplodere di gelosia la dama torinese. Come? Facendo ballare, dietro suggerimento di Maria De Filippi, la dama Pamela, appena lasciata dal suo cavaliere.

“Bravo Nicola”, ironizza pungente Tina Cipollari.

Sirius, al secolo Nicola Vivarelli, è interessato a Pamela Barretta. E’ quello che sembrerebbe essere venuto fuori dall’ultima puntata del trono over di Uomini e Donne. Dopo aver incessantemente dichiarato di essere interessato a Gemma Galgani, il ragazzo pare avere cambiato idea.

Ma andiamo con ordine. Dopo non essersi presentato in studio nella precedente puntata del dating show di Canale 5, Enzo, cavaliere di Pamela Barretta, non risponde più ne alle chiamate della dama ne a quelle della redazione.

Per Pamela il colpo è stato molto duro, tanto che è visibilmente provata per la situazione. Maria De Filippi tenta di rincuorarla: “Sei bella, sei giovane, che ti frega”. Poi chiede a Sirius di farla ballare per tentare di distrarla.

A queste parole il volto del giovane si illumina e sembra proprio non vedere l’ora di alzarsi e ballare. La dama però non sembra convinta e Maria insiste, dicendo che Gemma non avrà sicuramente niente in contrario.

Cosa che però non traspare proprio per niente dal volto della dama torinese. Anzi, sembra proprio esterrefatta dalla proposta e dalle mancate proteste del ragazzo, anche se riesce a trattenersi dal protestare.

Alla fine Pamela si fa convincere e i due ballano assieme. Ma il comportamento di Nicola è chiaro: è senz’altro interessato a Pamela, con buona pace di Gemma che deve anche incassare lo scherno di Tina Cipollari, sempre sul pezzo.

“Bravo Nicola, ora puoi andare a dare un bacino a nonna che ti ha detto sì” ironizza l’opinionista del programma.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne trono over.